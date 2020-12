“O amor vence”, garantem Harry e Meghan no seu podcast de estreia

Os duques de Sussex estrearam-se no Spotify com um convidado-surpresa: o filho de 19 meses.

O príncipe britânico Harry e a sua mulher Meghan agradeceram, na terça-feira, aos trabalhadores que nunca pararam este ano para que os serviços essenciais não falhassem e ofereceram palavras de coragem às pessoas que sofreram durante a pandemia do coronavírus. A conversa, em que os duques reflectiram sobre o ano que agora termina, constituiu o primeiro podcast do casal no serviço de streaming Spotify.

O duque e a duquesa de Sussex foram os anfitriões, mas o programa incluiu mensagens de várias personalidades, entre os quais o cantor britânico Elton John, o produtor e actor Tyler Perry e a campeã de ténis Naomi Osaka.

“De nós, direi ‘não importa o que a vida vos lance, confiem em nós quando dizemos: o amor vence’”, disse Meghan. “O amor vence sempre”, acrescentou Harry.

O episódio terminou com uma aparição surpresa de Archie, o filho de 19 meses do casal. Com a orientação dos seus pais, Archie disse: “Feliz Ano Novo!”

Harry e Meghan afastaram-se dos seus deveres reais em Janeiro e mudaram-se com Archie para o Sul da Califórnia, nos EUA, para viverem uma vida mais independente e escaparem aos meios de comunicação social britânicos, que consideraram hostis. A dupla não fez qualquer menção à sua mudança no podcast que resulta de um contrato com o Spotify no valor de ​40 milhões de dólares (mais de 32 milhões de euros).​