Réveillon: música, poesia, panelas e esperança para fazer a festa sem sair de casa

Limitada ao formato caseiro, e para que a festa não fique pela metade, mudam-se os rituais de celebração para o online. Eis algumas sugestões para acompanhar a contagem decrescente e entrar com o pé direito no novo ano.

Passagem de Ano 2019/2021

Com um 2020 sem grandes créditos no calendário, o convite é para abrir portas ao novo ano numa festa com dois palcos e sem fronteiras. Aurea, Fernando Daniel, HMB, Blaya, Virgul, Djeff, T-Rex, Diego Miranda, Kitsch - Kura x Kamala, Supa Squad, I Love Baile Funk feat. André Henriques e Gonçalo Roque, NBC e Fuse Records são alguns dos convidados a dar música entre as 20h do dia 31 de Dezembro e as 4h do dia 1 de Janeiro. A entrada é feita em www.20192021.pt e custa entre 5€ e 12€ (bilhete individual, com acesso à emissão em directo).

Coimbra: fim de Ano 2020 - Edição Especial em Casa

Coimbra faz a festa com um programa digital gratuito, transmitido nas redes sociais do município, a partir das 21h30. No alinhamento estão os espectáculos, previamente gravados no Convento São Francisco, de 12 bandas da cidade: àCapella, Anaquim, Birds Are Indie, Brigada Victor Jara, Diabo a Sete, Pensão Flor, Animais, Macadame, Fado ao Centro, Cordis, A Velha Capital e Os Quatro e Meia. A apresentação é de Catarina Camacho e os momentos de humor estão por conta de Herman José. A emissão prossegue à meia-noite com o fogo-de-artifício lançado em vários pontos do concelho, seguido da actuação dos DJ Bad Monkeyz, Club Banditz, Myro & Faiu, Pedro Carrilho e Rui Tomé, até às 2h30.

Sines: Passagem de Ano - Gala Online

Sines recebe o novo ano com fé na retoma da vida cultural e colectiva que a pandemia nos levou. Que afastados estejamos mais juntos é o mote para o programa da última noite de 2020, gravado no Centro de Artes de Sines e que junta artistas locais, sob a direcção artística do maestro João Rocha e com produção da ApreciArte. A emissão, de acesso gratuito, começa às 21h30, nos canais do município (www.sines.pt, www.fb.com/municipiodesines, www.youtube.com/cmsines) e na Rádio Sines.

Lisboa: Quem Toca Seus Males Espanta

A despedida de 2020 vem com um desafio que põe a tradição de mãos dadas com os tempos modernos: por janelas ou varandas, às 12 badaladas, que se faça a festa com colheres de pau e tampas de panelas, criando um momento musical único, em comunidade. A ideia vem com a bênção de Aurea, Catarina Furtado, Fernando Mendes, Filomena Cautela e João Baião, que prometem dar o tom numa espécie de ensaio geral, dia 31, a partir das 14h, nas redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC. É também aqui que serão partilhadas as actuações de quem quiser juntar-se à festa (via redes sociais ou [email protected]), dando corpo e alma a uma surpresa final.

Porto: Final Feliz by Convém

E “porque todas as histórias merecem um final feliz”, a festa que se despediu de 2019 com vista para o rio Douro regressa agora em novos moldes, com entrada gratuita: da antiga Casa Moura, no Porto, a animação passa para a casa de cada um, em directo através do Instagram, com as batidas de Diogo Ribas e Leozinho a acertar o passo, entre das 23h e as 02h.

Fim de Ano Poético

Apresentado como o Primeiro Réveillon Poético do Mundo, põe o diseur Nuno Miguel Henriques como mestre de cerimónias, em directo do Facebook, a dar poesia aos últimos momentos do ano. Promovido pelo Teatro ABC, o encontro está marcado para as 23h45 e contará com as palavras escritas por nomes como Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Eugénio de Andrade, Vitorino Nemésio, Natália Correia, Sophia de Mello Breyner, Mário Cesariny ou Alexandre O’Neill.

Circo Coliseu Porto

Com quase oito décadas de tradição, o circo portuense ganha este ano um novo número: dia 1, às 17h, é possível ver as habilidades da casa – da acrobacia aérea ao ilusionismo, passando pelo trapézio, malabarismo, palhaços ou parkour – numa transmissão única, através da plataforma Live Stage da Ticketline. A entrada custa 9€ e dá lugar, claro está, a toda a família.

O Teatro Também se Lê

A partir de 1 de Janeiro, a RTP Palco põe em cena uma série de leituras dramatizadas, interpretadas por actores bem conhecidos da nossa praça: José Raposo dá voz ao Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente; Margarida Marinho lê as Cartas Portuguesas de Mariana Alcoforado; Pedro Giestas dá vida a’O Rei Imaginário e Eu Sou Um Homem de Bem, de Raul Brandão; e Leonor Seixas e Guilherme Gomes lançam-se a Antes de Começar, de Almada Negreiros.

Fora de casa: música, maestro!

Lisboa. A chegada do novo ano traz inúmeras tradições e uma delas é a série de concertos de música clássica que leva talento e boa disposição a várias salas do país. Apesar dos condicionalismos, 2021 não será excepção: sob a batuta de Sebastian Perlowski, a Orquestra Metropolitana de Lisboa leva o seu programa de Valsas, Marchas, Polcas e Outros Sortilégios Musicais a Lisboa (dia 1, às 11h, no Centro Cultural de Belém, 12€ a 28€), ao Barreiro (dia 2, às 11h, no Auditório Municipal Augusto Cabrita, 20€), a Santarém (dia 8, às 20h, no CNEMA, 10€) e a Setúbal (dia 10, às 16h, no Fórum Luísa Todi, 12,50€ a 14€).

Lisboa. Já a soprano Elisabete Matos torna a juntar-se à Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direcção do maestro Antonio Pirolli, para brindar ao novo ano em Lisboa (dia 2, às 11h, no Teatro Nacional de São Carlos, 15€ a 25€) e em Almada (dia 3, à mesma hora, no Teatro Joaquim Benite, 17€).

Porto. Na Invicta, há Concerto de Ano Novo pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, com o maestro Martin André aos comandos (dias 8 e 10, respectivamente às 19h30 e 11h, na Casa da Música, 18€).

Guimarães. A Orquestra de Guimarães dá as boas-vindas a 2021 no Centro Cultural Vila Flor (dia 2, às 10h30, 7,50€) e a Orquestra Filarmonia das Beiras passeia o habitual Concerto de Ano Novo e Reis por Aveiro (dia 1, às 11h, Teatro Aveirense, 5€), São João da Madeira (dia 8, às 21h, na Casa da Criatividade, 5€ a 8,50€) e Águeda (dia 15, às 21h, Centro de Artes, 8€).

Loulé abre portas a 2021 com a Orquestra Clássica do Sul (dias 2 e 3, às 11h, no Cine-Teatro Louletano, 10€).

Funchal. Na Madeira o espectáculo “é garantido” e será similar aos dos outros anos, até no valor orçamentado: cerca de um milhão de euros. Mas haverá mais de duas mil “bolsas” de segurança, garante a autarquia.

Ponta Delgada. A cidade cancelou o fogo-de-artifício para “evitar ajuntamentos” e anunciou que a verba, 35 mil euros, será “aplicada em iniciativas de apoio às famílias e às empresas”. Mas a festa faz-se com palcos itinerantes pela cidade.

Em casa ou fora de casa, apesar de convites virais a lançar balões em homenagem às vítimas de covid-19, o conselho é para não o fazer. Associações ambientais desaconselham e o movimento Não Lixes lembra que este gesto, além de poluir, “provoca o envenenamento de animais”. Em alternativa, sugere que basta um pouco de luz e boa vontade: acenda uma vela à janela.