Mário Silva já não é o treinador do Rio Ave

Técnico de 43 anos rescindiu contrato menos de cinco meses depois de ter chegado a Vila do Conde.

O Rio Ave chegou a acordo com o treinador Mário Silva para a rescisão do vínculo contratual. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo clube, que tem feito um campeonato aquém das expectativas.

“A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ e o treinador principal Mário Silva chegaram a acordo para a rescisão do contrato que os ligava. o técnico e toda a sua equipa de trabalho, deixam de orientar a equipa principal do Rio Ave FC e cessam funções no clube”, confirma a direcção dos vila-condenses, em comunicado.

Menos de cinco meses depois de ter assinado, Mário Silva, aos 43 anos, deixa o clube, na sequência de uma derrota diante do Marítimo (1-3) que atirou os vila-condenses para o 14.º lugar no campeonato.

A equipa principal do Rio Ave ficará agora a cargo, interinamente, do treinador Pedro Cunha.