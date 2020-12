Dançar e ver concertos em casa na passagem de ano, como no resto de 2020

Quando o confinamento começou, vários artistas viraram-se para os eventos online, com livestreams de maior ou menor qualidade nas redes sociais. Este fim de ano, como não pode haver festas propriamente ditas nos moldes tradicionais, essa tendência continua. Sejam pagos ou gratuitos, há muitos eventos do género espalhados pelo mundo e alguns em Portugal.

A Sagres, por exemplo, patrocina um evento organizado por Deejay Kamala chamado Passagem de Ano de 2019 para 2021, com bilhetes entre os sete e os 12 euros, e parte das receitas a reverter a favor da União Audiovisual. O cartaz inclui Aurea, Blaya, Virgul, Fernando Daniel, HMB, Diego Miranda, Djeff, NBC ou I Love Baile Funk.

Muitas câmaras municipais decidiram abdicar do tradicional fogo-de-artifício e animação de rua. Ainda assim, outras oferecerão passagens de ano em streaming. É o caso de Coimbra, que contará, num evento apresentado por Catarina Camacho e Herman José, com actuações de Anaquim, Birds are Indie, Brigada Victor Jara, Diabo a Sete, Os Quatro e Meia ou Velha Capital, bem como sessões DJ. Já Sines faz uma gala online dirigida pelo maestro João Rocha, com o Coral Atlântico, Armando Casal, Joana Luz, Jorge Ganhão, Tanto Mar, Falando Cavaco ou Intrujas. Ambos os eventos começam às 21h30.

Rave to the Moon é um evento apresentado pelo beatboxer SK Shlomo que terá nomes como Felix Buxton, metade do duo Basement Jaxx, com a voz de Vila, DJs e produtores como Mr Scruff, Ellie Prohan, Emily Dust ou DJ Yoda, bem como Nitin Sawhney e House Gospel Choir. A ideia deste evento de visionamento gratuito mediante registo é fazer a totalidade das pessoas a ver em casa e a dançar chegar aos 500 milhões de passos, a distância entre a terra e a lua. Começa às oito da noite e acaba à uma da manhã — já em 2021 — e pede para as pessoas angariarem fundos para uma associação de solidariedade da sua preferência.

Lá fora... cá dentro

Ainda em eventos grátis, Jean-Michel Jarre, a lenda de Oxygène, fará um concerto ao vivo a partir da igreja de Notre-Dame, em Paris, com o patrocínio da UNESCO. Arranca às 23h25 de Paris, ou seja, às 22h25 de Portugal. Já Patti Smith, a rainha da poesia punk, será projectada em directo nos ecrãs gigantes de Piccadilly Circus, em Londres, numa instalação com curadoria de Josef O'Connor, o artista digital. Antes da actuação de Patti Smith, que também terá outro concerto a passar nos mesmos ecrãs a 20 de Janeiro, o mesmo dia em que Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos, haverá uma nova instalação de 10 minutos de Anne Imhof, a vencedora da Bienal de Arte de Viena de 2017. A ideia é homenagear o NHS, o serviço nacional de saúde britânico, e os trabalhadores na linha da frente. Todo o evento será transmitido, a partir das 23h30, através do site Circa.art.

Os BTS, uma das maiores bandas do planeta e um fenómeno de K-pop, o género de música sul-coreano, também farão um mini-festival online, com nomes da sua editora, Big Hit Labels, tais como Lee Hyun, Gfriend ou Enhypen, além de Halsey ou Steve Aoki, espalhados por palcos diferentes. A entrada vale 37 euros. Aoki também estará, como um dos cabeças de cartaz e o curador, na passagem de ano gratuita do Grand Park, em Los Angeles, com representantes da sua editora Dim Mak a actuarem. Os KISS também farão um concerto em directo cheio de pirotecnia no seu site oficial, com preços que começam nos 33 euros. Justin Bieber, que não actua desde 2017, também vai dar um concerto, por pouco mais de 20 euros. Snoop Dogg também terá uma festa de fim-de-ano com a ajuda de nomes como Rosario Dawson. Será gratuita. Jason Isbell actuará com a sua banda, The 400 Unit, a partir da Brooklyn Bowl em Nashville, com preços a partir dos 20 euros. Melissa Etheridge também tem uma actuação, por preços mais modestos: pouco mais de 8 euros.

Outro festival, o belga Tomorrowland, dedicado à música electrónica, que se realiza desde 2005 em Boom, Antuérpia. Este ano, das 20h às 3 da manhã, passarão pelos seus quatro palcos nomes como Major Lazer, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas, Duck Sauce, Diplo, Boys Noize ou Maceo Plex. Os bilhetes custam entre 20 e 50 euros.

Nova Iorque continuará a ter a tradicional festa de passagem de ano em Times Square, acessível apenas a um grupo restrito de pessoas com distanciamento social. Vai ser transmitida, a partir das 23h de Lisboa, online, pelo site VNYE.com, com actuações de Gloria Gaynor, que cantará I will survive, Andra Day, Anitta, Pitbull, Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper e Jimmie Allen. O site earthcam.com mostrará essa passagem de ano e muitas mais à volta do mundo.

A nova-iorquina Metropolitan Opera House faz uma angariação de fundos com uma gala de ópera. Custa pouco mais de 16 euros. Não virá de Nova Iorque: as sopranos Pretty Yende e Angel Blue e os tenores Matthew Polenzani e Javier Camarena cantarão ao vivo a partir do Parktheater im Kurhaus Göggingen, na cidade de Augsburg, Alemanha. Além de Donizetti e Puccini, o reportório incluirá opereta e canções napolitanas.

O Beatport, a loja de música online, junta-se à marca de vodka Absolut para uma festa que começa à meia-noite e engloba mais de 20 horas de música transmitidas em directo de 15 zonas diferentes do mundo, com nomes como Carl Cox, que estará em Melbourne, Austrália, Honey Dijon, que estará em Berlim, Alemanha, Jaguar, em Londres, Inglaterra, ou Nicole Moudaber, que estará nas ilhas Barbados.

O YouTube também preparou vários espectáculos para as Américas, o Reino Unido, Coreia do Sul, Japão e Índia, com nomes que vão de Dua Lipa a Michaela Coel — actriz e criadora de I May Destroy You, uma das séries deste ano —, passando por J Balvin, YG, Matthew McConaughey, RuPaul ou Demi Lovato.

Há ainda a velhinha televisão: a RTP1 tem um especial chamado Viva 2021, a SIC tem a série de comédia Patrões Fora e depois um especial dos 20 anos de carreira do duo Anjos, enquanto a TVI tem o final de Big Brother - A Revolução.