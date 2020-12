“A cultura está sempre ao serviço de outra coisa qualquer”

Mais de dois meses e meio de paralisação das actividades culturais, desde a segunda semana de Março até ao final de Maio, deixaram milhares de trabalhadores das artes e da cultura com vínculos laborais precários em situação desesperada, sem trabalho, sem dinheiro e sem a protecção social que vinham reivindicando há décadas, e que sucessivos governos, de esquerda e de direita, lhes foram sempre negando. Confrontado com a extensão do descalabro, o executivo de António Costa lançou diversas linhas de apoio dirigidas ao sector, enquanto a ministra Graça Fonseca prometia ter pronto ainda em 2020 o tão adiado estatuto dos artistas e profissionais da cultura. Mas agora que chegamos ao fim deste ano de confinamentos e estados de emergência, e se passaram já sete meses após a reabertura das salas de espectáculos, a 1 de Junho, o precariado da cultura começa a ver alguma luz ao fundo do túnel?