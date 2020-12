Reformas de médicos disparam. Durante a pandemia houve mais 181 aposentações do que em 2019

Pode parecer paradoxal, mas, numa altura em que a necessidade de médicos disparou devido à pandemia de covid-19, o número de saídas por aposentação cresceu substancialmente. Em nove meses, entre Março e Novembro, reformaram-se 519 médicos, um aumento de 53% face ao mesmo período do ano passado. Foram mais 181 médicos a sair por aposentação do que no período homólogo de 2019, indicam os dados adiantados ao PÚBLICO pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Ler mais Mais de um terço das vagas para contratar médicos ficaram por preencher