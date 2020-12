Anticiclone + depressão = entrada em 2021 com tempo frio

A entrada em 2021 em Portugal continental vai ficar marcada pelo tempo frio, devido à acção conjunta de um anticiclone localizado a noroeste do arquipélago dos Açores e à depressão Bella, de acordo com o IPMA.

Segundo uma nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgada esta terça-feira, a previsão de fim de ano assinala que a depressão Bella originará um fluxo de norte que transportará uma massa de ar frio sobre o território continental nos próximos dias, esperando-se a continuação do tempo frio pelo menos até ao dia 1 de Janeiro.

De acordo com o IPMA, o anticiclone localizado a noroeste do arquipélago dos Açores e a depressão Bella, que se irá deslocar para a região da Escandinávia, passando pelo norte de França, são os responsáveis pelo tempo frio em Portugal.

Segundo o organismo, a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 15ºC em praticamente todo o território até ao final do ano.

Na Beira Baixa, Beira Alta e Trás-os-Montes e Alto Douro a máxima deverá variar aproximadamente entre os 3ºC e os 10°C e a mínima entre os -4 e os -1°C.

Nas regiões mais próximas do litoral, as temperaturas mínimas deverão variar aproximadamente entre os 3ºC e os 9°C.

Entre 28 a 31 de Dezembro, prevê-se ainda precipitação em regime de aguaceiros, que serão de neve de um modo geral acima de 800/1000 metros de altitude, variando a cota ao longo da semana nas serras do Norte e Centro, com a passagem de nova superfície frontal fria no final de dia 30 e início de dia 31.

Espera-se ainda formação de gelo ou geada em especial nas regiões do interior e neblina ou nevoeiro matinal. O vento soprará moderado do quadrante oeste, tornando-se do quadrante norte ao longo da semana, por vezes forte com rajadas até 70km/h, tal que a intensificação do vento irá provocar um aumento do desconforto térmico.