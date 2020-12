Maria Filomena Mónica: “Todos os sentimentos que nascem do medo são maus”

A descoberta de uma vacina em menos de um ano só é comparável à chegada do homem à lua, diz Maria Filomena Mónica numa conversa sobre os medos que dominaram 2020, para sempre conhecido como o ano covid. O que vem a seguir? Essa interrogação inquieta a socióloga que fala de noções de fronteira, não acredita em revoltas sociais em Portugal e questiona o Estado de Direito num ano que também foi o do assassínio de Ihor Homenyuk que ficou na sombra do vírus.