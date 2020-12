Marcelo vacina-se para a covid-19 depois de Abril

A possibilidade de os altos cargos políticos – como o Presidente da República, o primeiro-ministro ou o presidente da Assembleia da República – terem prioridade no acesso à vacinação para a covid-19 chegou a ser equacionada, mas foi posta de lado

Marcelo Rebelo de Sousa será vacinado para a covid-19 só na segunda fase do programa, que começa em Abril. É nessa altura que se inicia a vacinação de todos os maiores de 65 anos que não residam em lares, nem sejam profissionais de saúde ou trabalhem em casas de acolhimento de idosos. O Presidente da República tem 72 anos, feitos no dia 12 de Dezembro.

A possibilidade de os titulares de altos cargos políticos – como o Presidente da República, primeiro-ministro ou o presidente da Assembleia da República – terem prioridade no acesso à vacinação para a covid-19 chegou a ser equacionada, mas foi posta de lado.

No plano de vacinação, a prioridade será dada aos profissionais de saúde, aos utentes de lares de idosos e trabalhadores da área, aos maiores de 50 anos com patologias como insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório. Elementos das forças de segurança e Forças Armadas também fazem parte dos primeiros a receber a vacina.

António Costa fará 60 anos em Julho de 2021 e não lhe são conhecidas quaisquer doenças. É provável que a sua vez de ser vacinado para a covid-19 ainda chegue mais tarde do que a do Presidente da República.

Recorde-se que nos Estados Unidos da América o Presidente eleito Joe Biden já recebeu a vacina para a covid-19, assim como o vice-presidente ainda em funções, Mike Pence. Mas nestes casos a ideia foi fazer campanha pela vacinação junto da população.