Chumbado parecer favorável à suspensão de mandato de André Ventura

Haverá um novo relatório, mas tudo indica que o deputado do Chega e candidato presidencial não poderá ser substituído no Parlamento até dia 24.

O parecer favorável à suspensão temporária do mandato do deputado do Chega André Ventura para se dedicar à sua candidatura presidencial foi chumbado com os votos contra do PS, PSD, PCP e BE. Votaram a favor o CDS (autor do parecer), o PAN, e os deputados socialistas Jorge Lacão e Isabel Oneto (com declaração de voto). O PS ficou incumbido de apresentar novo relatório sobre o pedido de André Ventura que, tendo em conta a posição assumida esta tarde na reunião, deverá ser contrário à suspensão do mandato e, assim, deverá ter aprovação.

Caso se confirmem as posições dos grupos parlamentares, André Ventura não poderá pedir a suspensão temporária do mandato e a sua substituição por Diogo Pacheco de Amorim, podendo apenas justificar as suas faltas no Parlamento por trabalho político.

A votação na comissão parlamentar da Transparência e Estatuto dos Deputados foi antecedida de cerca de duas horas e meia de discussão quase exclusivamente centrada em aspectos jurídicos. Os deputados do PSD, PS, PCP e BE consideraram não haver enquadramento legal para permitir a suspensão temporária do mandato do deputado único do Chega para fazer campanha nas próximas semanas até às eleições presidenciais.