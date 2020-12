Candidatura de Tiago Mayan Gonçalves tem dois dias para agrafar 1500 certidões no processo

Depois de recebidas as candidaturas às presidenciais, o Tribunal Constitucional (TC) verificou que, na candidatura de Tiago Mayan Gonçalves, da Iniciativa Liberal, faltavam certidões de recenseamento apensas a mais de 1500 assinaturas de eleitores e detectou que André Ventura não indicou profissão. No caso do militar Eduardo Baptista faltam vários documentos exigidos por lei, além de ficar aquém, de longe, do número mínimo de assinaturas.