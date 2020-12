O que mais lemos no P3 durante 2020

Álcool etílico ou isopropílico, aloé vera e um óleo essencial a gosto: são estes os ingredientes necessários para fazer gel desinfectante em casa. “Sabemos que funciona. Certifiquem-se apenas de que tem álcool suficiente”, disseram os especialistas ouvidos no início de Março, quando o álcool voava das prateleiras dos supermercados. Experimentaste?

Foi um dos grandes avisos de cientistas e organizações mundiais. A pandemia é um “grito” de alerta — um sintoma da falta de saúde do planeta. Está na hora de pensar nos animais selvagens e natureza como parceiros, cuja saúde e habitats têm de ser protegidos para evitar o próximo surto global. Este longo artigo, o segundo mais lido em 2020, explica porquê.

Esta entrada na lista surpreendeu-nos. Uma campanha do Governo contra a violência no namoro, divulgada em 2015 e com a participação do futebolista William Carvalho, o surfista Vasco Ribeiro e a apresentadora Sílvia Alberto, voltou a ser vista e partilhada no site do P3, em 2o2o. Continua actual.

Porque é que alguém a usar máscara é notícia em 2020? Porque este homem no Reino Unido foi fotografado numa das ruas de comércio mais populares de Londres a usar, apenas, uma máscara. O artigo é de Julho, quando o uso de máscara em centros comerciais e lojas passou a ser obrigatório no Reino Unido. A decisão não foi bem aceite pelos britânicos. Houve relatos de várias brigas em centros comerciais e lojas, entre clientes que recusam a máscara e outros que a usam e procuram alertar quem não o faz. Ou quem não a usa no sítio certo.

Um episódio insólito no Jardim Zoológico de Saint Louis, no estado norte-americano de Missouri, deixou os especialistas em herpetologia a coçar a cabeça (e, aparentemente, os nossos leitores também). Uma cobra pitão com 62 anos pôs sete ovos sem estar perto de um macho há pelo menos duas décadas. Como?

A reportagem do Verão de 2019 voltou a ser a mais lida em 2020. Numa freguesia rural de Ponta Delgada, um casal que se mudou para os Açores há seis anos construiu a própria casa, com electricidade, água e saneamento próprio. A mudança, asseguram Ricardo e Mafalda, “está ao alcance de qualquer um”. É a “pequena grande casa”. Podes conhecê-la aqui.

Esta é uma história de vizinhança em dias de pandemia. Começa com uma tentativa de ver se “haveria mais alguém na rua a sentir-se desesperado”. Um “Olá, como estás?” afixado numa janela deu origem a um poema escrito a quatro mãos ao longo de semanas, num bairro do Porto. Vale a pena recordar.

Eles sempre quiseram estar na linha da frente — só não esperavam avançar tão cedo. Desde Abril, a temer o pior, futuros médicos e enfermeiros voluntariam-se em hospitais improvisados, linhas de apoio e instituições. Combater a covid-19 tornou-se o primeiro emprego de profissionais de saúde recém-formados em Itália, Reino Unido, Portugal. Estudantes do Norte a Sul do país contam como foi.

Os Wildlings querem ser uma comunidade colaborativa num território onde, “para mudar alguma coisa”, têm “de ser alguns e fortes”. Aprendem e querem ensinar através da experiência: “Porque, até pores as mãos na terra, não sabes nada”. Conhece-os.

Duas jornalistas falaram com estudantes do secundário para perceberem como é que a pandemia afectou um dos momentos mais definitivos na escolaridade obrigatória: os exames nacionais.