Um ano a espreitar lá para fora. Mostra-nos a janela que mais fotografaste em 2020

Queremos ver a janela por onde mais espreitaste ou a que mais vezes visitaste. A janela onde aplaudiste os profissionais de saúde ou a que serviu como um portal mágico para conheceres os teus vizinhos. O vidro que se encheu de arte. Mostra-nos como passaste a apreciar (ou a detestar) a vista da divisão transformada em escritório.

Em Julho, a fotógrafa Florent Tanet contava ao P3 como a janela representava o “sentimento paradoxal” dos tempos de confinamento: por um lado, “um sentimento de total isolamento” e, por outro, “o facto de estarmos a viver o mesmo universalmente”. Agora, queremos conhecer a tua perspectiva.

Estamos a receber fotografias e ilustrações em formato .jpg ou .png, com indicação do autor no ficheiro, em [email protected], até ao final de domingo, 3 de Janeiro. Se quiseres, indica-nos em poucas palavras a localização ou o que significou para ti a vista dessa janela. Publicaremos aqui algumas delas.