Dançar a vida como mulher vih+

Ao contrário do actual vírus SARS-CoV-2, o vih está controlado. Vih não é defeito, ameaça ou impedimento de nada. Aliás, em tempos de covid-19, quem já se confrontou com a própria mortalidade e aprendeu a viver face à incerteza vai um passo adiante.

Há nove anos, tudo mudou. Com 28 anos recebi um diagnóstico de VIH (o Vírus da Imunodeficiência Humana)​ positivo e a vida passou a ter um antes e depois desse evento.

Em alusão ao Dezembro Vermelho, mês em que se celebra, simbolicamente, a 1 Dezembro, o Dia Mundial da Luta contra a Sida, quero partilhar aqui a minha caminhada de transformação, com a intenção de actualizar conhecimento, desconstruir preconceitos e normalizar a realidade em torno desta condição de saúde.

Um dos primeiros choques ao receber esta notícia foi aperceber-me de que não sabia nada sobre vih. Não conhecia ninguém perto desta realidade. A minha ignorância era tal que passei os primeiros tempos a achar que ia morrer, que iria ficar sozinha para sempre, que era um perigo para alguém. Actualmente, a realidade não poderia estar mais longe, mas foi necessária quase uma década de muita pesquisa, trabalho interior e abalo de estruturas.

Não morri mas passei por várias “mortes”. Tive que fazer o luto da pessoa que eu era antes.

Antes de tomar os anti-retrovirais, passei dois anos e meio em busca de curas alternativas. Encarei este diagnóstico bastante sozinha, longe das raízes, emigrada no Brasil. Uma espécie de vida paralela: ao mesmo tempo que fazia um doutoramento em Dança, fazia outro na dança da vida. Uma “peregrinação” que me levou à Amazónia, onde me encontrei com as medicinas indígenas do kambô e ayahuasca, ao Benim (África), onde recebi de um curandeiro um remédio de plantas medicinais e a outros 1001 caminhos de cura... Mais recentemente, essa mesma busca levou-me até à Califórnia para fazer formação com Anna Halprin, uma das precursoras do trabalho com a comunidade vih nos anos 80, e exemplo vivo da dança como caminho de cura.

Não morri, mas passei por várias “mortes”. Tive que fazer o luto da pessoa que eu era antes. Tive que soltar a auto-imagem de supermulher. Tive que aprender a encarar a morte como parte integrante da vida. Mesmo que, a dada altura, me tenha rendido ao caminho da medicina tradicional, não me arrependo desta jornada: percorri quatro continentes numa missão de cura, conheci pessoas incríveis, aprendi imenso sobre saúde holística, autocuidado, conhecimentos que hoje fazem parte das minhas práticas diárias e caminho de arte/profissão/vida.

Nesses dois anos e meio, estava convencida de que me ia curar. Eventualmente, essa cura chegou: não tanto na forma de uma cura física, mas mais como uma cura emocional. Aos poucos, fui percebendo que essa cura passava por ficar perto do que me traz vida: pessoas, lugares, hábitos, sonhos. Após essa primeira tomada de consciência, pude começar a abrir-me para aceitar. E, de mim para mim, grande parte dessa aceitação passou por encontrar um sentido maior para este acontecimento.

Nos momentos de choque inicial foi essencial ter encontrado referências de outras mulheres jovens, bonitas, com sonhos, a mostrar que é possível ter uma vida completamente normal e até esquecer o vírus.

Há dores que servem para nos despertar. Este diagnóstico levou-me a encarar traumas, resistências e padrões que tinha que soltar. O vih foi só a ponta do icebergue, a cristalização de um historial de abuso sexual, psicológico, físico, que perpassou o meu corpo. Com este evento, fui forçada a sair da zona de conforto, a confrontar-me com o medo da morte, com as minhas crenças limitantes os meus preconceitos e auto preconceitos. Não existe vírus maior do que o medo, e este tempo de covid-19 está a revelar isso intensamente. E, por isso, tenho olhado para o vih como um mestre de vida, encaminhando-me, cada vez mais, em direcção à minha verdade. Este diagnóstico fez-me ter consciência da urgência da vida, de que o meu tempo aqui é precioso.

Demorei nove anos para tomar fôlego. Nesta transformação, a grande viragem surgiu quando percebi que parte da minha missão seria trabalhar com outras pessoas na mesma condição de saúde. Então, desde 2017, estou comprometida com a área de justiça social, colaborando pontualmente com a SERES, única ONG para mulheres vih+ em Portugal. Criei um solo work in progress sobre o processo de transformação decorrente da convivência com esta condição de saúde. E, recentemente, fui contemplada pelo Eramus para Jovens Empreendedores da União Europeia, com um projecto direccionado para a comunidade vih que cruza as áreas da arte, saúde e educação.

O caminho não foi sempre ascendente, passei por várias situações de discriminação por parte de familiares, conhecidos e outras pessoas. Mas o maior preconceito que tive que encarar foi o meu. Se, num primeiro momento, não quis contar a muita gente, o tempo foi passando e fui sentindo o quanto era necessário. Nos momentos de choque inicial foi essencial ter encontrado referências de outras mulheres jovens, bonitas, com sonhos, a mostrar que é possível ter uma vida completamente normal e até esquecer o vírus. A visibilidade dessas mulheres permitiu-me actualmente reivindicar a minha. Ainda hoje, o vih é uma das condições de saúde mais estigmatizadas que existe, principalmente sendo mulher, artista, freelancer, numa sociedade conservadora como a portuguesa. Foi uma pressão grande furar esse silêncio e senti essa pressão. Sinto-me chamada a dar o meu contributo nesse sentido. Apesar de estar numa situação laboral precária, percebo que o meu lugar de fala, como mulher branca, portuguesa, com doutoramento e alguma retórica, é um lugar de privilégio que precisava de ser potencializado para que este assunto tivesse um alcance maior.

Partilhei o meu status com o mundo no dia 1 de Dezembro, ritualizando a minha “saída do armário” através da arte. Fi-lo de duas formas: partilhando nas redes sociais a minha participação no ensaio fotográfico BodiXpositive de Ida Fiele (projecto que busca retratar e empoderar o corpo de pessoas que vivem com vih), publicando em simultâneo um testemunho da minha jornada como mulher positiva. E, no mesmo dia, partilhei o meu status nas ruas de Lisboa através do flashmob #HIVisible. Esta performance-ritual foi um acto simbólico de visibilidade dedicado/protagonizado por pessoas que vivem com vih, sendo a primeira acção de um colectivo recém-formado de artistas e activistas sediados em Portugal, o #ColetivoViral. Idealizado por mim e Paolo Gorgoni, tornou-se surpreendentemente um movimento transnacional apoiado por artistas, activistas e organizações sero-envolvidas, com acções similares a acontecer em Roma, Bolonha, Londres, São Paulo.

Foto Giulia Ferrari Photography

Após estas acções recebi um banho de amor sem precedentes: o post foi partilhado 56 vezes, 600 likes, 260 comentários, e perdi a conta das mensagens, comentários, revelações, convites, ligações… Pessoas de vários cantos do mundo que se identificaram com esta história, confirmando o quanto ao falarmos sobre este assunto estamos a falar sobre tantos outros.

O que mudou?

Hoje em dia, ter vih não é mais uma sentença de morte. Desde 2016, está provado cientificamente que pessoas com vih que estejam em tratamento passam a ter uma carga viral indetectável, o que significa que não podem mais transmitir o vírus. A evolução terapêutica trouxe muita qualidade de vida para quem já era portador. Porém, levou a que, na última década, este assunto deixasse de ser falado, a que o imaginário sobre o vih congelasse na versão divulgada pelos média nos anos 80/90, e, consequentemente, ao surgimento de novos casos.

Vivemos numa época em que o vih não é mais uma doença física, mas uma doença social. Perdura a ilusão de que é algo que está muito longe. Continua a considerar-se o vih como uma “doença dos homossexuais” ou de quem teve comportamentos desviantes e imorais. Pouquíssimas pessoas sabem que uma pessoa vih + que segue a terapia consistentemente é um dos parceiros sexuais mais seguros que existem, que possui uma probabilidade próxima de zero de transmitir o vírus para seus filhos e que tem uma expectativa de vida idêntica à de qualquer outra pessoa. Isso mesmo: uma pessoa que não só sabe o seu status mas que está a ser medicada, que faz check-up geral de seis em seis meses e que mantém o vírus adormecido é um corpo a menos no cenário “roleta russa”. Então, nos últimos anos, a realidade inverteu-se: as pessoas que vivem com vih passaram a ser os actores principais no controlo da epidemia.

Sabemos hoje: preconceito ao redor do vih gera mais vih. Pessoas que vivem com vih frequentemente ainda enfrentam preconceitos e discriminações várias, o que prova o quão importante é reactivar o diálogo sobre o assunto. Talvez essa hora tenha chegado agora, em que a palavra vírus está nas bocas do mundo.

O vírus SARS-CoV-2 inaugurou uma nova fase para a humanidade. De repente, existe um vírus que destronou o vih como inimigo público n.º 1. Existe, a meu ver, uma oportunidade de ouro por detrás deste novo vírus: o perigo deixa de estar “fora”, circunscrito a (um) grupo(s) marginalizado(s) percebidos como ameaça. Pode estar em qualquer lado; nós próprios podemos ser “o perigo”. A meu ver, esta é uma grande lição de empatia, e por isso acredito que é uma boa altura para reacender o diálogo sobre este assunto. À semelhança do que está a acontecer com o novo vírus, precisamos relembrar que o vih não é uma questão “deles”, é uma questão nossa. Para que se possa transformar a realidade em torno do vih/sida é preciso cada um assumir a sua co-responsabilidade no controle da epidemia.

Ao contrário do actual vírus SARS-CoV-2, o vih está controlado. Não é defeito, ameaça ou impedimento de nada. Aliás, em tempos de covid-19, quem já se confrontou com a própria mortalidade e aprendeu a viver face à incerteza vai um passo adiante… Não é por acaso que os EUA estão a convidar sobreviventes/pessoas que vivem com vih para discussões sobre como reinventar o mundo na era pós-covid-19.

“Tens que te transformar para transformar o mundo”

Tenho a sorte de pertencer a uma geração em que viver com vih não é mais uma sentença de morte. O que esta nova fase traz é a possibilidade de narração: o poder de contar e, simultaneamente, reescrever a minha história.

Acredito que testemunhos assim têm a força para desconstruir preconceitos, mudar mentalidades e contribuir para uma sociedade mais sensível e empática. E, ao mesmo tempo, tenho-me dado conta que isto vai muito além da causa vih/sida. É um movimento que reivindica a libertação do corpo feminino, que age não só neste presente imediato, mas que convoca toda uma cura intergeracional. E, acima de tudo, este é um movimento pelos direitos humanos. Empenhado com a construção de um espaço para a diversidade: com a dissolução da culpa, opressão, moralismo, segredo, negação do prazer e invisibilidade associadas a determinados corpos e experiências de mundo.

O processo de auto-cura a que me tenho dedicado possibilitou nomear as minhas dores, mas, principalmente, poder transformar a doença e o sofrimento em emancipação pessoal e política. Sinto-me muito abençoada pelo caminho, mesmo tendo tropeçado muitas vezes. Continuo na estrada, com muito para aprender, soltar e desconstruir. Sou eternamente grata por quem esteve ao meu lado em momentos desafiantes, lembrando-me sempre de escolher a vida. Imensamente feliz em dizer que não estou apenas sobrevivendo, estou florescendo.

Nota da autora: A sigla vih é utilizada ao longo deste texto em letras minúsculas, como forma de suavizar o “peso” associado à palavra.