Pequeno ensaio sobre o tribalismo – parte 1

Em 2020 não tivemos só pandemia – tivemos também o regresso em força do tribalismo, de uma forma bem mais intensa do que nos anos da troika. Por tribalismo entendo não apenas o desejo de pertença a uma comunidade homogénea, que exclui todo o pensamento divergente, mas também a incapacidade (genuína) de compreender as razões dos outros, considerados – para utilizar a famosa expressão de Hillary Clinton – “deploráveis”.