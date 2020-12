Não, não está tudo bem

Entendo que, nos tempos que correm, seja importante, até por parte da comunicação social, passar uma mensagem de optimismo, replicar o discurso do “está tudo controlado”. Mas, por vezes, é preciso acontecer connosco para percebermos que não está. Caso 1. Há três dias, um amigo diagnosticado com covid-19, a recuperar em casa, teve de recorrer a um hospital de referência, no Porto, devido a dificuldades respiratórias. Esteve uma noite inteira sentado numa cadeira, porque não existiam macas ou camas disponíveis. Tremia de frio. Pediu uma manta: não havia. Caso 2. Sou hipertenso crónico, tomo medicação diária há 20 anos e estou em isolamento profiláctico (determinado pelo SNS) devido a um contacto com um doente covid. Há uma semana enviei email para o médico de família, solicitando a habitual receita do medicamento para a hipertensão. Sem resposta até hoje, liguei para o centro de saúde da minha área. Depois de 23 chamadas, atendeu uma funcionária: “há problemas com o email, ligue para este número”. Liguei muitas vezes, sem sucesso, até desistir. Estou isolado, não sei se tenho covid, já não tenho medicamento, nem receita para o poder comprar. Não, não está tudo bem.

Luís Ramos, Sangalhos

Mortes em arruamentos

Mesmo sabendo que a situação não é exclusiva de Algés, não resisto. Não posso ficar indiferente ao texto publicado sobre os sinistros nos arruamentos. Moro no centro de Algés. Venha ver quem não acredita. Os automóveis estacionam onde tem lugar assinalado no passeio, com um dos rodados sobre os passeios, não deixando por vezes, 50 centímetros de passagem. Do lado que não é permitido estacionar, passa-se exactamente o mesmo. Não passa um carrinho de bebé, um velho de andarilho, nem um peão com um saco de compras. Nos casos em que o passeio é mais largo, os comerciantes aproveitam para pôr os seus expositores à porta da loja. No pouco espaço que sobra, há a acrescentar a gincana que é necessário fazer para evitar os candeeiros mais a sinalização de transito e os parquímetros, não esquecendo as árvores e respectivas caleiras.

Já não chegavam as motas, agora estes espaços são também aproveitados para estacionar “trotinetas”, “biclas”, “ciclas” motas, scooters e outros veículos “amigos do ambiente” dos novos heróis, deslocando-se orgulhosos do seu estatuto, surgindo silenciosos pelas costas do peão desavisado ou fazendo o vento assobiar-lhe quando sai de casa antes de olhar para os dois lados, porque pode estar a passar um ignorante da parte da cinética (que devia ter estudado e não estudou, porque os 13 anos já há muito que passaram), que circula a 30 à hora e não sabe o que isso significa num impacto com alguém parado.

No arruamento não faltam os ambientalistas: em patins, em skateboard, ciclando (por vezes famílias completas) calmamente em contramão. Fazendo “faenas” aos peões quando atravessam as passadeiras, se tal lhes é possível, por não estarem ocupadas por carros.

João Messias Martins, Algés

Palavras, denotações e conotações

Vivemos num mundo de palavras e imagens fugazes que desconcentram a atenção perceptiva. Mas a escrita permite uma atenção voluntária mais eficiente. Ao ler a crónica de sábado de António Barreto, “Provavelmente, o pior…”, com a sua prosa sóbria, sintética e lapidar, tropecei na palavra “horda”: “Nunca, como agora, nos últimos 70 anos, andaram pela Europa hordas de milhões de vagabundos, esfomeados e doentes, nómadas da sociedade industrial (…)”. A palavra tem uma denotação clara, referindo tipos de tártaros, ou outros nómadas, bandos indisciplinados, que provocam desordens e brigas. Refere-se o autor a imigrantes, forçados ao nomadismo, devido a guerras e pobreza nas suas terras? Ou quis dizer que os vagabundos sem poiso são nómadas? E no período anterior aos últimos 70 anos, quem foram as hordas? As hordas nazis que semearam a guerra e o terror pela Europa fora, durante um quinquénio de massacres? Ou os fugitivos, nómadas ou não, da perseguição hedionda e mortífera?

José Manuel Jara, Lisboa