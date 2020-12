Quase nenhum outro compositor foi tão instrumentalizado como o alemão, cujo 250 aniversário se celebra até ao final do ano.

O regime nazi usou sistematicamente a música de Beethoven para fins políticos. Após a II Guerra Mundial, ditadores e combatentes da liberdade em todo o mundo usaram as obras do génio musical, cujo 250.º aniversário se celebra até ao final do ano, para os seus próprios objectivos.