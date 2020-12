Argentina a poucas horas de voto histórico para legalizar o aborto

O lenço verde das argentinas que defendem a legalização do aborto já se tornou no símbolo de todas as mulheres da América Latina que lutam pelo mesmo direito. “O mundo está a olhar para nós”, é uma frase constante nas declarações do movimento que espera festejar durante a próxima madrugada a descriminalização do aborto até às 14 semanas. Numa parte do mundo com leis muito estritas, e países como El Salvador ou Nicarágua, que criminalizam a interrupção da gravidez em qualquer circunstância, a legalização num país com o peso regional da Argentina será um momento histórico.

