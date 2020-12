Como convencer o corpo a gostar de fazer exercício?

Mesmo no meio de uma pandemia, o hábito de fazer resoluções para o Ano Novo mantém-se. Depois de um ano com restrições aos movimentos, começar a fazer mais exercício, comer melhor e passar mais tempo com os amigos e a família estão no pódio das resoluções para 2021 de acordo com a analista Statista. Só que ganhar e manter novos hábitos não é fácil.

Neste episódio do Vitamina P, falamos com Nelma, Mafalda e João, que mudaram hábitos de exercício em 2020 e contam os desafios que encontraram num ano em que muitas pessoas se tornaram mais sedentárias devido ao teletrabalho e passaram a comer pior.

Falamos ainda com o psicólogo Nuno Mendes Duarte, da Oficina da Psicologia, para perceber o que leva as pessoas a mudar de hábitos e mantê-los e o que leva algumas pessoas a apaixonarem-se pela actividade física. O psicólogo sublinha: é preciso esperar pelo menos seis semanas.​ “Saber que leva tempo”, “não desistir”, “definir rotinas” e “começar” estão também entre as sugestões dos participantes deste podcast.

Há ainda tempo para falar com Luís Calmeiro, co-autor do livro Psicologia do exercício e da saúde, sobre a forma como os hábitos das pessoas mudaram em 2020 e o impacto da pandemia da covid-19 na actividade física.

