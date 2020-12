Dark Sky Alqueva é “melhor destino emergente da Europa” nos International Travel Awards

Depois de mais um “óscar” para projecto de desenvolvimento turístico do ano nos Wold Travel Awards, o Dark Sky Alqueva está a celebrar duas vitórias nos International Travel Awards, uma ronda de prémios decidida, após candidatura, por um júri internacional composto por quatro dezenas de especialistas de várias partes do mundo ligados ao mundo das viagens.

Para o projecto geral vai a distinção Europe’s Best Emerging Destination 2020 (melhor destino emergente europeu). Mas o seu Observatório Oficial também foi premiado: localizado na Aldeia da Cumeada, em Reguengos de Monsaraz, recebeu o troféu de Europe’s Best Emerging Attraction 2020 (melhor atracção emergente).

“São mais dois reconhecimentos que contribuem para fortalecer o seu território inserido no Alentejo, a sua rede de parceiros oficiais e a Rede Dark Sky Portugal”, refere Apolónia Rodrigues, criadora e coordenadora do Dark Sky, em comunicado.

“O ano de 2020 reforçou a importância dos destinos rurais e de natureza, cuja base de trabalho assenta na sustentabilidade mas também na diferenciação e inovação”, sublinha-se. São distinções que “nos dão forças para continuar a apostar num projecto que nasceu em 2007 e que teve de ultrapassar muitos obstáculos”.

É “fundamental apostar no posicionamento de Portugal como um destino internacional líder no Astroturismo pois, neste momento, já envolve cerca de 13.000,00 km2 certificados como Starlight Tourism Destination”, assinala-se.

Em 2011, “os céus escuros” e as terras douradas do Alqueva tornaram-se o primeiro Starlight Tourism Destination do mundo e “em 2018 o primeiro transfronteiriço”, integrando dez concelhos portugueses e 13 municípios espanhóis em redor do Grande Lago.

Os International Travel Awards foram criados na Índia pela KSA Tourism Marketing e cresceram para envolver participantes e profissionais de todo o mundo. Segundo a organização dos prémios, participam empresas entre agências ou hotéis, além de órgãos de turismo e outras entidades de mais de 50 países, com mais de 4500 nomeações/candidaturas. O júri apura 280 finalistas para a fase final de avaliação, inclusive com inspecção no local. Daqui, ficam 150 vencedores, com direito às distinções de qualidade na sua categoria.