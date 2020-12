Covid-19: Ponta Delgada cancela fogo-de-artifício, verba vai para “apoio” a famílias e empresas

Enquanto na capital da Madeira a passagem de ano se fará com o habitual espectáculo pirotécnico, mas com “bolsas” de segurança, na capital dos Açores a festa faz-se sem fogos-de-artifício, mas com a animação possível.

Os festejos de passagem de ano em Ponta Delgada terão três palcos itinerantes com artistas locais e um palco itinerante com um ecrã que irá transmitir o concerto da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, anunciou a câmara municipal.

Na noite de 31 de Dezembro, três camiões irão percorrer as ruas da cidade de Ponta delgada com concertos e haverá também, um concerto online (de Atlantic Brass Five), a 1 de Janeiro, às 17h.

“A autarquia presidida por Maria José Lemos Duarte decidiu cancelar o tradicional fogo-de-artifício, não apenas para evitar ajuntamentos na cidade, mas sobretudo para que a verba destinada para o efeito (35 mil euros) fosse aplicada em iniciativas de apoio às famílias e às empresas, considerando as dificuldades socioeconómicas decorrentes da pandemia de covid-19”, lê-se numa nota enviada pelo município.

Os camiões irão percorrer vários pontos da cidade, entre as 22h e as 23h55 (hora local, uma hora a mais em Lisboa).

Estão agendados concertos de Renato Nara, Luís Barbosa, 80 DB"S (Raul Damásio & Mario Jorge), Trio Aspegic, Trio Acústico, Trio Jaime Goth & Paulo Vicente, Marina & Cristóvão, Manuel Moniz, Marcos Ávila e Maninho, Emanuel & Alexandra.

Um quarto camião irá transmitir o concerto de Passagem de Ano no Coliseu Micaelense da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada.