Centenas de britânicos “fugiram” dos Alpes suíços após imposição de quarentena

Obrigados subitamente a ficarem nos seus alojamentos em Verbier por dez dias, os turistas britânicos não aceitaram as férias confinadas. Fugiram a meio da noite sem que o Governo local conseguisse impor as suas medidas de contenção da nova estirpe do coronavírus.

Depois da imposição de quarentena na Suíça a visitantes chegados do Reino Unido e África do Sul, devido à descoberta de uma nova estirpe do coronavírus​, centenas de britânicos que estavam na estância de esqui de Verbier pura e simplesmente “fugiram”. “Muitos ficaram um dia e depois desapareceram na escuridão”, disse o porta-voz da região de Bagnes, Jean-Marc Sandoz, citado pela Euronews.

A luxuosa estância é uma das preferidas dos turistas britânicos na neve e tinha acabado de receber vários grupos de turistas para a temporada. “Uma situação impossível”, disse o ministro da saúde suíço, Alain Berset.

A quarentena foi imposta pelas autoridades suíças a 21 de Dezembro a todos os que chegaram após 14 de Dezembro. Teriam de passar dez dias confinados nos seus alojamentos como parte dos esforços para evitar a propagação de variantes mais contagiosas do coronavírus. As ligações aéreas também foram interrompidas temporariamente. Mas cerca de 200 turistas britânicos não resistiram e abandonaram Verbier antes do final da quarentena.

“Estamos a par da situação. É obviamente um problema, havia uma ordem que não foi respeitada”, disse Berset, citado pela Reuters. O ministro afirmou desconhecer o paradeiro dos turistas, reconhecendo que parecia óbvio que tinham encontrado meios de regressar a casa. Alguns deverão ter cruzado a fronteira com França, já que não havia voos.

“Não se deve subestimar a situação impossível que se originou”, reconhece o ministro. “Tivemos que decidir em poucas horas o que fazer... Que as coisas não funcionem perfeitamente em tal situação, que os problemas surjam, é uma realidade com que temos de viver.”

Simon Wiget, director do Turismo de Verbier, disse à Reuters que a ordem repentina de quarentena colocou as autoridades locais numa situação difícil. “O nosso papel é transmitir informações, não somos polícias”, afirmou.

O responsável de um hotel local comparou o seu trabalho actual com o de um guarda de prisão, noticia a Euronews. "Estamos a tentar fazer um equilíbrio muito difícil”, disse o profissional, cujo nome e resort não foram revelados, ao jornal SonntagsZeitung. “Alguns convidados também nos responsabilizaram pelo que lhes estava a acontecer, porque demos os seus dados pessoais às autoridades.”​

O porta-voz da região de Bagnes, Jean-Marc Sandoz, adiantou que alguns hoteleiros descobriram que os hóspedes britânicos tinham violado as restrições depois de verificarem que ninguém atendia nos quartos e que a comida deixada à porta dos alojamentos estava intocada, adianta a Euronews. Sandoz admitiu mesmo que “não podia culpá-los” por terem saído e estarem “um pouco zangados com a Suíça”, já que estarem confinados em espaços de 20 metros quadrados era “insustentável”.

A estação de televisão suíça SRF entrevistou dois turistas britânicos, que afirmaram quererem voltar para casa o mais rapidamente possível. “Não há razão para estarmos aqui, [se] temos de estar confinados” nos alojamentos, disse uma das entrevistadas.

A multa para cada pessoa que desrespeite as ordens de quarentena pode ultrapassar os dez mil euros.