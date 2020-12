O ano dos irmãos Geadas. Persistência e resiliência para ultrapassar a “turbulência” na restauração

Na contagem decrescente para o final de 2020, o P24 apresenta um balanço do ano feito por entrevistados de diferentes áreas. O que mudou no seu trabalho em 2020? Quais foram os protagonistas deste ano? Que planos ficaram adiados para 2021?

Numa entrevista em dose dupla, conversamos com o chef Óscar Gonçalves e António Gonçalves - os irmãos Geadas -, que gerem o Restaurante G Pousada, em Bragança. Deste ano em que tiveram que encerrar por mais de uma vez o seu restaurante com estrela Michelin, mantendo aberto o recém-inaugurado gastro bar ConTradição, as palavras que ficam são persistência e resiliência.

