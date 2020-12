Diploma que permite novas adesões à moratória de crédito pública promulgado pelo Presidente

O presidente da República (PR) promulgou esta terça-feira o diploma que permite novas adesões à moratória de crédito pública até 31 de Março de 2021, uma medida que pretende acautelar “os constrangimentos de liquidez e tesouraria decorrentes do impacto económico da segunda vaga da pandemia”.

O diploma, aprovado na semana passada em Conselho de Ministros, abrange créditos bancários de empresas e famílias.

“Sublinhando a importância social do alargamento do regime até 30 de Setembro de 2021 e da possibilidade de a ele recorrerem os que o não fizeram logo a partir de Março, o Presidente da República promulgou o diploma que altera as medidas excepcionais de protecção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, no âmbito da pandemia da doença covid-19”, lê-se na nota publicada na página da presidência.

Sobre a medida, o comunicado do Conselho de Ministros adiantava que o decreto-lei vem permitir que “as famílias e empresas que adiram à moratória beneficiam dos seus efeitos por um período de até nove meses, aplicando-se as demais regras previstas no regime actual”,

O regime é ainda mais favorável para as empresas que integrem os sectores mais afectados pela pandemia, que “continuam ainda a beneficiar de uma extensão da maturidade dos seus créditos, pelo período de 12 meses, que acresce ao período em que os créditos foram diferidos, permitindo que os pagamentos sejam feitos de forma mais faseada e em linha com a evolução da actividade económica”.

A reabertura da moratória pública foi possível porque a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) levantou as restrições que tinha fixado até Setembro de 2020. A decisão tomada pela EBA permite novas adesões a esta solução de adiamento dos encargos com juros e capital, ou apenas de capital, dos créditos, com efeitos desde 1 de Outubro de 2020 e até 31 de Março do próximo ano.

As moratórias de crédito permitem suspender temporariamente o pagamento das prestações de crédito, na vertente de capital e juros, ou apenas numa das componentes. Essa suspensão não é classificada como crédito em incumprimento ou malparado, dado que se fosse teria inconvenientes para os detentores desses créditos e para os bancos, pelo reconhecimento desses montantes nos seus balanços.

O total de empréstimos abrangidos pelas moratórias de crédito ascendia a 46 mil milhões de euros até Setembro, segundo dados do Banco de Portugal (BdP). Desse montante, 24,4 mil milhões de euros dizem respeito a empresas e 21,6 mil milhões de euros às famílias.