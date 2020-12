Avaliação bancária da habitação sobe 6,3% e atinge novo máximo

Número de avaliações bancárias consideradas totalizou cerca de 27 mil, mais 8,2% que no mesmo período do ano anterior.

O valor mediano de avaliação bancária da habitação em Portugal fixou-se em 1144 euros por metro quadrado (euros/m2) em Novembro, mais 1,1% ou 13 euros que em Outubro, e mais 6,3% em termos homólogos, face a Novembro de 2019. O valor divulgado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) corresponde a um novo máximo histórico da avaliação dos imóveis para efeito de concessão de crédito.

De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação em Novembro, o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 27 mil, mais 8,2% do que no mesmo período do ano passado, o que revela um crescimento de novos pedidos de empréstimo para aquisição de habitação.

Os bancos mantêm-se confiantes em relação ao valor das casas, um optimismo que contrasta com a descida dos preços de venda verificada em Setembro.

Relativamente à avaliação bancária da habitação em Novembro, o maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma dos Açores (1,1%) e a única redução foi observada na Região Autónoma da Madeira (-0,1%). Já em termos homólogos, a variação positiva mais intensa verificou-se no Algarve (subida de 7,3%) e a menor na Região Autónoma da Madeira (aumento de 2,5%).

Por segmentos, o valor mediano de avaliação dos apartamentos foi 1252 euros/m2, aumentando 7,1% relativamente ao mês homólogo. O valor mais elevado foi observado no Algarve (1552 euros/m2 ) e o mais baixo no Alentejo (855 euros/m2 ). Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 1%, tendo a Região Autónoma dos Açores apresentado a maior subida (4,6%) e a Região Autónoma da Madeira a descida mais acentuada (-0,3%).

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária nestes casos foi de 954 euros/m2 em Novembro, o que representa uma subida de 4,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1594 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (AML) (1555 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (796 euros/m2).