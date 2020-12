Sá Pinto deixa comando técnico do Vasco da Gama

Ricardo Sá Pinto deixou esta terça-feira de ser o treinador do Vasco da Gama, cargo que ocupou nos últimos dois meses.

O próprio clube carioca oficializou esta tarde a decisão entretanto noticiada pela imprensa brasileira.

Sá Pinto assumiu o comando técnico do emblema do Rio de Janeiro acima da linha de despromoção, a 14 de Outubro, sucedendo a Ramón Menezes no cargo, acabando por não resistir aos resultados e à instabilidade directiva, deixando os vascaínos no 17.º lugar, em posição de “rebaixamento”.

A decisão surge na sequência da derrotada (3-0) com o Athletico Paranaense, na 26.ª jornada.

O emblema de São Januário emitiu um comunicado em que comunica “que Ricardo Sá Pinto não é mais o técnico da equipa profissional. Junto com ele, deixam o clube o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o director de futebol André Mazzuco”.

A decisão de reformular “a comissão técnica foi tomada após entendimento entre o presidente da directoria administrativa, Alexandre Campello, o vice de futebol, José Luiz Moreira, e o próximo presidente da directoria administrativa, Jorge Salgado. Um novo treinador será anunciado em breve”, antecipa Alexandre Campello.