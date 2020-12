Paris Saint-Germain oficializa saída de Thomas Tuchel

Treinador alemão deixa o clube a meio da terceira temporada e com seis troféus conquistados.

O Paris Saint-Germain oficializou nesta terça-feira o despedimento do treinador Thomas Tuchel, poucos dias depois de a imprensa ter avançado com a informação de que o técnico alemão deixava a equipa de futebol francesa.

“Depois de uma análise aprofundada da situação desportiva, o Paris Saint-Germain decidiu rescindir o contrato de Thomas Tuchel”, refere o clube, numa nota publicada na sua página oficial.

No PSG, equipa que esta época conta com o médio internacional português Danilo, Tuchel conquistou dois campeonatos, uma Taça de França, uma Taça da Liga francesa e duas supertaças de França.

O treinador, que tinha assumido o comando do conjunto parisiense em 2018-19, proveniente do Borussia Dortmund, foi também finalista vencido na última edição da Liga dos Campeões, ao perder na final disputada em Lisboa com o Bayern Munique, por 1-0.

Esta época, a equipa é terceira classificada na Ligue 1, a um ponto dos líderes Lille e Lyon, e está nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, eliminatória em que defrontará o FC Barcelona.

A saída “surpresa” de Tomas Tuchel acontece após divergências mantidas com o director desportivo, o ex-jogador brasileiro Leonardo, nomeadamente quanto a saídas e contratações, e a imprensa avança já que o argentino Mauricio Pochettino, ex-jogador do clube, deverá ser o substituto.