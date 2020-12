Festa antes do fim do ano para o Manchester United

Marcus Rashford marcou no tempo de compensação o golo que deu o triunfo dos “red devils” sobre o Wolverhampton na Premier League.

Foi uma festa antecipada de fim de ano que aconteceu nos últimos minutos de futebol do Manchester United em 2020. Foi em tempo de compensação que Marcus Rashford marcou o golo que deu o triunfo em Old Trafford por 1-0 sobre o Wolverhampton Wanderers de Nuno Espírito Santo. Esta vitória elevou os “red devils” ao segundo lugar, agora com 30 pontos, apenas menos dois que o líder e campeão em título Liverpool.

Depois de um jogo inteiro em que os “wolves” (com Patrício, Neves, Moutinho, Vitinha e Neto de início, mais Podence e Fábio Silva na segunda parte) se mostraram muito competentes, sobretudo na componente defensiva, foi o talento de Rashford a fazer a diferença no tempo de compensação.

Tudo começou num passe longo de Bruno Fernandes para o internacional inglês, que dominou a bvola já na grande área, bailou perante os defesas do Wolverhampton e arrancou um remate que bateu em Saiss e foi para o lado da baliza onde não estava Patrício.

Se o United está a fechar o ano em grande, o Wolverhampton continuou a sofrer as penas de um mês de Dezembro horrível, em que venceu um jogou, empatou outro e perdeu quatro só na Premier League.