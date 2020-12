Barcelona sem Messi e sem rumo

O argentino foi de férias e não voltou a tempo de participar no empate da equipa catalã frente ao Eibar.

Ronald Koeman bem pode ir batendo palmas para incentivar os jogadores, mas este Barcelona não consegue escapar à mediocridade. Nesta terça-feira, a formação catalã voltou a desiludir, com um empate (1-1) em Camp Nou frente ao Eibar em jogo da 16.ª jornada da liga espanhola. Sem Lionel Messi (que esteve de férias e ficou na bancada a ver o jogo) e sem muitos outro lesionados, o Barcelona teve todo o azar da partida, com um penálti falhado e um golo anulado por centímetros, para além de ter estado a perder.

A tarde horrível em Camp Nou aconteceu logo aos 8’. Penálti favorável ao Barcelona, mas faltou-lhe o pé esquerdo de Messi. O dinamarquês Braithwaite avançou para a cobrança do castigo e atirou ao lado. Pouco depois, aos 25’, Braithwaite parecia redimir-se a meter a bola na baliza do Eibar, mas estava ligeiramente adiantado no momento em que recebeu a bola. Ainda festejou, mas o VAR esvaziou-lhe a alegria.

Depois do acidentado 0-0 ao intervalo, foi o Eibar, que teve o lateral português Rafa Soares de início, a chegar à vantagem, com um golo de Kike aos 57’. Dembélé, que tinha entrado para a segunda parte, minimizou os danos para o Barcelona, assinando o empate aos 67’, após passe de Firpo. Trincão começou no banco e entrando aos 66’ para o lugar de Griezmann.

Este empate deixou o Barcelona com 25 pontos em 15 jogos (os catalães já perderam 20 pontos na liga espanhola esta época), bem longe dos líderes de Madrid, Atlético e Real, ambos com 32 pontos.