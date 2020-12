Arsenal, duas vitórias seguidas para fechar o ano

“Gunners” triunfam por 0-1 no campo do Brighton. Leeds United goleia WBA sem sofrer golos.

Ainda é cedo para gritar retoma, mas o Arsenal vai fechar o ano a ganhar. Os “gunners” conseguiram nesta terça-feira a sua segunda vitória consecutiva, triunfando no campo do Brighton & Hove Albion por 0-1, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Premier League inglesa. Depois de ter passado cerca de um mês e meio sem ganhar na Premier League, a formação orientada por Mikael Arteta já vai em duas, depois de ter ganho na ronda anterior no derby londrino com o Chelsea.

Já passava da hora de jogo quando a formação londrina fez funcionar o marcador, com Lacazette a concretizar após passe se Saka. O português Cédric Soares esteve no banco do Arsenal, mas não foi a jogo.

Com este triunfo, os londrinos afastaram-se um pouco mais do fundo da tabela, mas vão terminar 2020 num lugar pouco habitual, o 13.º, com 20 pontos, bem longe da luta pelo título – o Liverpool lidera, com 32.

Nas West Midlands, o Leeds conseguiu aquilo que o seu treinador, por certo, irá considerar como o melhor jogo da época, uma goleada sem sofrer qualquer golo. Um triunfo por 0-5 sobre o muito aflito West Bromwich Albion. Perfeccionista até à exaustão, Marcelo Bielsa só fica satisfeito quando tudo corre bem e o idiossincrático treinador argentino deve ter gostado do que viu.

Ao intervalo, o Leeds já ganhava por 0-4, depois de golos de Saywers (9’, na própria baliza), Alioski (31’), Harrison (36’) e Rodrigo Moreno (40’). Na segunda parte, a equipa visitante “apenas” marcou mais um, pelo ex-sportinguista Raphinha, aos 72’. O extremo brasileiro sairia pouco depois para dar lugar ao internacional português Hélder Costa.