A eterna adolescência americana

“A América é uma adolescência sem fim”, diz uma das personagens do terceiro romance de Ben Lerner, um livro onde o autor de Living the Atocha Station (2011) e 10:04 (Teorema, 2015) sai da sua autobiografia meio ficcionada e olhar cínico quanto à relação individual com o mundo para captar o sentido de um colectivo a partir de uma viagem aos anos em que foi adolescente numa cidade do interior americano, em pleno Kansas, vendo nesse tempo histórico a semente que levou ao estado actual das coisas.