Gang usava restaurantes para traficar droga com a ajuda de polícias

Um dos carteiristas mais bem-sucedidos do eléctrico 28, “Xula”, tornou-se afamado no país inteiro depois de ter dado um salto em frente nas suas proezas. No restaurante para turistas que passou a gerir no coração da Baixa lisboeta, depois de se ter reformado de uma carreira de sucesso nos transportes públicos, os comensais eram brindados no final dos repastos com contas capazes de lhes fazerem parar a digestão.