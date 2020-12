Covid-19: vacina deverá chegar aos lares de idosos no início de Janeiro

Os lares de idosos e unidades de cuidados continuados vão receber parte das vacinas contra a covid-19 que Portugal vai receber no mês de Janeiro, informou a ministra da Saúde esta segunda-feira. Marta Temido acompanhava o segundo dia de vacinação no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e adiantou que se as farmacêuticas cumprirem as datas de entrega, o plano traçado pelo Governo prevê a inoculação da população destas estruturas no início de 2021.

“Estimamos ter 79.950 entregas em cada uma das quatro semanas de Janeiro. É, aliás, uma quantidade semelhante à que recebemos por duas vezes em Dezembro. Aquilo que temos estimado é que essas doses possam já ser utilizadas para administração a estruturas residenciais para pessoas idosas – seja aos profissionais, seja aos utentes. Também a algumas unidades da rede de cuidados continuados integrados. Esse é o plano previsto”, apontou a ministra da Saúde, explicando que a vacinação será aplicada nas estruturas sem surtos activos.

Em entrevista à TSF, Diogo Serra Lopes, secretário de Estado da Saúde, foi mais detalhado, apontando para o dia 4 de Janeiro como a meta para o início de vacinação em lares de idosos e unidades de cuidados continuados. Tal como a ministra, procurou deixar claro que esta previsão assenta no cumprimento das datas de entrega previstas pela farmacêutica: “O que está previsto neste momento – e depende sempre de qual é a data de chegada dos lotes – é que se inicie na semana de 4 de Janeiro. O dia exacto dependerá sempre da chegada das doses.”

Na visita ao Curry Cabral, Marta Temido prestou esclarecimentos sobre o mais recente lote de vacinas recebido pelo país, garantindo que os problemas registados em Espanha – um atraso na entrega de 350 mil doses por problemas logísticos – não se verificam em Portugal. Esta segunda-feira, chegaram mais 70 mil doses ao país.

“Chegaram hoje [segunda-feira] a Portugal cerca de 70 mil vacinas. Esta entrega, que já se materializou em parte para o Aeroporto do Porto e no Serviço e Serviço de Utilização Comum dos Hospitais na região Centro, irá agora ser distribuída para a continuação do processo de vacinação em mais hospitais do SNS e nas primeiras unidades de cuidados de saúde primários. Aguardamos o transporte que se espera que seja directo para o arquipélago dos Açores e Madeira. Estes são os primeiros momentos de um processo que, pelo seu significado, não queremos deixar de partilhar com todos”, finalizou Marta Temido.