Covid-19: MAI abre inquérito urgente após confusão entre PSP e GNR na distribuição de vacinas

Um desentendimento entre a PSP de Évora e a GNR impediu a saída da carrinha que fazia a distribuição da vacina contra a covid-19 no Sul do país.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou “a abertura de um inquérito urgente” por parte da Inspecção-Geral (IGAI) após os incidentes ocorridos esta segunda-feira no acompanhamento da distribuição de vacinas contra a covid-19 em Évora, revelou o gabinete do ministro em comunicado enviado às redacções.

Eduardo Cabrita solicitou também à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna “informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição”, acrescenta a nota.

Segundo avança a TVI, um desentendimento entre a PSP de Évora e a GNR impediu a saída da carrinha que fazia a distribuição da vacina contra a covid-19 no Sul do país. Embora a segurança destas carrinhas esteja a cargo da GNR, a PSP de Évora considerou que se tratava da sua área de jurisdição, pelo que os militares da guarda nacional que escoltavam a carrinha em questão desde Coimbra terão sido bloqueados pela PSP após a entrega do primeiro lote de vacinas no hospital de Évora e antes de o veículo seguir para o Baixo Alentejo e Algarve.

Ao final da tarde, por volta das 19h30, a PSP e a GNR chegaram a acordo e decidiram prosseguir com uma escolta partilhada.