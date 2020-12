Covid-19: mais 58 mortes – o número mais baixo numa semana – e 2093 casos em Portugal

Número de vítimas mortais é o mais baixo desde o reportado no boletim da última segunda-feira, quando foram contabilizadas 57. Novos casos aumentam em comparação com os registos dos últimos dois dias, mas o valor é próximo do registo de 21 de Dezembro. Internamentos aumentam pelo terceiro dia consecutivo.

Portugal registou mais 58 mortes por covid-19 e 2093 novos casos de infecção no domingo, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira. O número de vítimas mortais sobe assim para 6677 e o total de infectados ascende a 396.666 desde o início da pandemia.

O registo desta segunda-feira é semelhante ao de semana passada, quando foram reportadas 2099 novas infecções a 21 de Dezembro, na altura o aumento de casos mais baixo em dois meses. Nas mortes, o registo é o mais baixo desde essa última segunda-feira, quando foram contabilizadas 57.

O número de casos identificados este domingo é o mais alto dos últimos três dias: foram detectados 1577 no sábado e 1214 na sexta-feira, dia de Natal. Ainda que se tenha vindo a verificar uma redução do número de novos contágios, a quadra natalícia também pode ter contribuído para uma diminuição do número de casos identificados devido à realização de um menor número de testes.

Há mais 1936 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 321.682. Excluindo estes casos e os óbitos, há mais 99 casos activos em Portugal do que no dia anterior: são agora 68.307, cerca de 17% do total desde o início da pandemia.

O relatório de situação actualizado indica que há 2967 pessoas internadas, mais 97 do que no dia anterior, sendo que 503 estão nos cuidados intensivos (menos uma).

As regiões Norte e de Lisboa e Vale do Tejo acumulam 1576 dos novos casos (907 e 669, respectivamente), cerca de 75% do total. As duas contabilizam também 67% das mortes notificadas no boletim desta segunda-feira (39 das 58). Lisboa e Vale do Tejo somou 20 mortes, seguida da região Norte, com 19, do Centro, com 14, do Algarve, com três, e do Alentejo, com duas.

A taxa de letalidade global tem subido lentamente nas últimas semanas. Está agora em 1,68%, subindo para 10,3% nos casos de infectados com 70 ou mais anos. Neste grupo etário somam-se 88% das vítimas mortais (5880 das 6677).

Desde o início da pandemia, a região Norte acumula 3102 óbitos e 203.492 casos, máximos regionais nacionais. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2319 mortes e 127.846 casos; a região Centro, com 959 mortes em 44.615 infecções (mais 296 no domingo); o Alentejo, com 196 vítimas mortais em 10.346 casos (mais 101); o Algarve, com 68 mortes em 7169 casos de infecção (mais 57); os Açores, com 21 mortes e 1722 casos (mais 29); e a Madeira, com 12 mortes e 1476 infecções (mais 34).