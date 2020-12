Parecer dá razão a André Ventura quanto à suspensão do mandato de deputado

Relatório que conclui que o líder do Chega pode ser substituído por Diogo Pacheco Amorim, será discutido esta terça-feira na comissão da Transparência.

O parecer sobre o pedido de suspensão temporária do mandato de deputado por parte de André Ventura, e a sua substituição, aponta para que essa interrupção seja possível, tendo em conta a lei eleitoral do Presidente da República. O parecer, elaborado pelo deputado-relator João Almeida, do CDS-PP, vai ser discutido esta terça-feira na comissão da Transparência.