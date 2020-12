Rui Pinto, Centeno, Christine Lagarde e Luís Filipe Vieira na lista de entidades a ouvir no inquérito ao Novo Banco

O que têm Rui Pinto, Mário Centeno, Christine Lagarde e Luís Filipe Vieira em comum? Todos eles estão nas listas de personalidades e entidades que os partidos querem ouvir no âmbito da comissão de inquérito ao Novo Banco. As listas estão a ser entregues até ao final desta segunda-feira na Assembleia da República e incluem ex-governantes, antigos governadores, gestores, representantes de instituições europeias e vários nomes que personalidades que estão directa e indirectamente ligadas aos negócios de venda dos activos tóxicos do Novo Banco.

Até agora, o PSD é o partido que mais personalidades pediu que fossem ouvidas no âmbito da comissão de inquérito ao Novo Banco. Os sociais-democratas entregaram uma lista de 76 entidades e personalidades, que vão desde ex-governantes como Mário Centeno à actual presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Já o partido Pessoas Animais Natureza (PAN) quer chamar Rui Pinto à comissão de inquérito ao Novo Banco para que o responsável pelas revelações do Luanda Leaks fale sobre os conhecimentos que tem sobre o BES Angola (BESA). O partido pretende que o hacker mostre documentação que comprove um desvio de 600 milhões de euros.

A intenção de chamar Rui Pinto – que está num programa de protecção de testemunhas – a este inquérito foi revelada em comunicado divulgado esta segunda-feira. O PAN pretende que Rui Pinto recorra à informação armazenada nos discos rígidos que mostram a “criação de empresas meramente instrumentais, depósitos fictícios, e transferências bancárias para offshores como as Ilhas Virgens Britânicas e as Seychelle”.

Existe, contudo, uma forte possibilidade de que estes documentos estejam presentes nos discos rígidos que a Polícia Judiciária apenas começou a analisar este ano. Rui Pinto concedeu acesso aos ficheiros, após encriptar os dispositivos que se mantiveram fora do alcance das autoridades desde a detenção do hacker em Budapeste, em Janeiro de 2019. Estando estes documentos sob segredo de justiça, é exequível que possam ser mostrados na Assembleia da República?

Em declarações ao PÚBLICO, o deputado André Silva, que representa o partido nesta comissão de inquérito, diz que decifrar esta questão é um dos objectivos do partido: “É isso que queremos ver, é exactamente isso que queremos verificar e analisar. Esta chamada vem no seguimento do Luanda Leaks, que indignou o país. Rui Pinto diz estar na posse de informação que refere que os desvios de dinheiro do BES Angola são muito superiores aos oficiais. Por outro lado é público o relatório da Deloitte que [mostra que] pelo menos desde 2014 há perdas do BES, relacionadas com créditos no BES Angola, de 200 milhões de euros. Parece-nos fundamental de que forma é que as más práticas entre as duas instituições afectaram o desempenho do Novo Banco e o valor das injecções de dinheiro público.”

Rui Pinto apresentou uma queixa “contra incertos” por “crimes económico-financeiros” que estão relacionados com “ligações económicas entre Portugal e Angola”, conforme noticiou o Expresso em Agosto, depois de dizer em Janeiro no Twitter que os portugueses “mereciam saber” sobre alguns dos processos mais badalados da alta finança, entre os quais o tema BES Angola.

Rui Pinto é arguido num processo em que se encontra acusado de 90 crimes. O gaiense foi o responsável pela página Football Leaks, onde foram revelados segredos dos maiores clubes de futebol, e ainda pelas revelações do Luanda Leaks, onde detalhou alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido que lhes terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano através de paraísos fiscais.

Esteve em prisão preventiva durante mais de um ano, colaborando agora com a Polícia Judiciária. Rui Pinto foi incluído no programa de protecção de testemunhas e encontra-se sob vigilância permanente das autoridades. André Silva diz que a presença física do denunciante na comissão – que obrigaria a uma operação de segurança de dimensão considerável – é um pormenor secundário, focando-se nas eventuais informações que Rui Pinto recolheu sobre o tema ao longo dos anos.