Marisa Matias adapta campanha depois de fracturar costela numa queda

Marisa Matias fracturou uma costela após uma queda, tendo sido assistida no Hospital de Aveiro no domingo. Em sequência deste acidente, revelado pela própria nesta segunda-feira através de uma publicação no Twitter, a campanha para a Presidência da República será adaptada, mas não sofrerá qualquer interrupção.

“Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro. Continuarei a campanha, com adaptações nos próximos dias, que força não me falta para lutar por este país”, escreveu a candidata bloquista.

Marisa Matias concorre novamente à Presidência da República, depois de ter conseguido um terceiro lugar (10,12%) nas eleições de 2016.