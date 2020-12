Covid-19: Marcelo ouve partidos na próxima segunda-feira sobre “renovação do estado de emergência”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que vai receber os partidos políticos com assento parlamentar na próxima segunda-feira para os ouvir sobre “a renovação do estado de emergência”.

“O Presidente da República marcou, para a próxima segunda-feira, dia 4 de Janeiro, audiências com os partidos políticos com assento parlamentar, para os ouvir sobre a renovação do estado de emergência”, refere uma nota divulgada na página da Presidência da República na Internet.

Esta tem sido a prática seguida pelo chefe de Estado antes das anteriores renovações do estado de emergência.

Nesta segunda vaga da pandemia de covid-19, o estado de emergência foi decretado a 9 de Novembro e vigora actualmente até 7 de Janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Ao sétimo decreto do estado de emergência, que promoveu a renovação de 24 de Dezembro a 7 de Janeiro, o Presidente da República inscreveu, pela primeira vez, o crime de desobediência no texto. A partir de então, quem não cumpre as regras estabelecidas incorre mesmo em crime de desobediência. Um aperto jurídico que procurava resolver o problema do incumprimento das normas, depois de várias decisões judiciais que davam razão aos incumpridores.

O sétimo período de emergência manteve a divisão dos municípios do país em quatro níveis de risco e três graus de restrições, contemplando ainda o levantamento de algumas medidas na quadra natalícia que serão compensadas por uma total inflexibilidade durante a passagem de ano: as regras na viragem para 2021 vão ser iguais para todos os concelhos.

Portugal contabiliza pelo menos 6677 mortes associadas à covid-19 em 396.666 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).