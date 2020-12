O futuro dos escritórios é híbrido

A pandemia de 2020 trouxe uma nova realidade ao mundo dos escritórios que é impossível de ignorar. Embora forçados a ficar em casa, o recurso à tecnologia permitiu que o trabalho não parasse e muitas empresas ficaram surpreendidas com a capacidade de adaptação e rendimento dos seus colaboradores.

Quer isto dizer que o fim dos escritórios está perto? Não acredito que seja esse o caminho, mas sem duvida será necessária uma nova abordagem. As pessoas continuam a precisar de espaços físicos para se conectarem, relacionar, colaborar e desenvolver as suas carreiras. A Gensler, empresa especializada em desenhos de escritórios, realizou este ano pesquisas em vários países com resultados muito similares: num mundo ideal, mais de 50% dos colaboradores preferiam passar pelo menos um a dois dias por semana a trabalhar a partir de casa. E menos de 20% consideram ideal trabalhar apenas a partir de casa.

Nestes meses aprendemos que trabalhar de casa pode ser muito produtivo para actividades de foco, reduzindo também o tempo de deslocação. As gerações mais jovens esperam flexibilidade para poder integrar a sua vida social com o trabalho, como passar mais tempo com filhos ou animais de estimação. A presença no escritório tem acima de tudo uma relevância social e de colaboração e as empresas têm que se adaptar a esta necessidade híbrida.

Cinco dicas para o novo escritório híbrido: