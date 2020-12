Três reflexões/indignações

1. Actualmente são 27 os países que fazem parte integrante da UE, sendo que só 24 línguas são oficiais, incluindo a inglesa. Se o Reino Unido a 31/1/2020 zarpou p’rá ilha, por que razão constitucional ainda faz parte de todos os linguajares oficiais da União?

2. Os representantes da Galp, acerca da refinaria de Matosinhos, anunciaram que esta vai ser descontinuada já no próximo ano, passando a ser, para já, apenas um depósito de combustíveis e pouco mais (já se segreda que irá ser uma refinaria de lítio para suecos). Para os ambientalistas e outros puritanos ambientais, a notícia não poderia ser melhor; no entanto, outra deriva opinativa, quiçá oportunista, botou faladura contra tal atitude. Será que querem “sol na eira e chuva no nabal”?

3. O desgraçado predador de todos os predadores – o vil homem –, numa coutada na Azambuja, dizimou para cima de 500 javalis e veados, perante a complacência alegadamente criminosa das autoridades locais, que autorizaram tal montaria/morticínio, para gáudio de 16 artilhados faunos espanhóis. Azambuja não fica nos recônditos da Terra. Situa-se no distrito de Lisboa.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Justa condecoração

Sua Excelência o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecora, frequentemente, personalidades, não só da vida política, como também de outras áreas como as Artes, Teatro, Cinema, Desporto e outras. Daqui lhe faço um apelo, no sentido de condecorar/galardoar, a Exma.ª Senhora Doutora Graça Freitas, directora-Geral da Saúde, pela altíssima colaboração e enormes conselhos que tem dado a este país, desde o princípio do mês de Março último, quando começaram a surgir os primeiros casos da covid-19. A toda a hora e a todo o instante, principalmente nas nossas TVs, surgem especialistas, médicos e outras pessoas a darem conselhos sobre esta pandemia. Costuma-se dizer que “o que abunda não prejudica”, é certo, mas a doutora Graça Freitas tem sido uma mais-valia no combate à covid-19.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Barbárie no Ribatejo

Perante a barbárie espelhada nas imagens televisivas que recentemente chocaram o país com centenas de animais mortos, permitida pelos proprietários de uma quinta do Ribatejo, é urgente que os cidadãos se questionem sobre qual é a autoridade do Estado, quando a legislação permite acontecimentos destes, com a agravante de ter sido organizado por uma entidade espanhola, que não se inibiu de exibir a barbárie, como se de um troféu se tratasse.

Portugal é um país de brandos costumes e parece ser um paraíso onde cada um faz o que quer, porque a justiça é lenta e influenciável por poderes obscuros, que torna impunes os criminosos (…). Surpreendem-nos ainda mais os elementos da classe política que, em sede parlamentar, são incapazes de legislar na proibição e penalização sem contemplações deste e de outros acontecimentos, aparecendo posteriormente nos órgãos de comunicação social, em discursos condenatórios, quando também são cúmplices pela falta da acção governativa (…).

Américo Lourenço, Sines

Latinismos

Nesta secção do PÚBLICO, pretérito dia 22, surgiu uma carta intitulada “E os nossos bispos e cardeais”, carta essa da autoria do sr. Flávio Vara, de Lisboa, na qual, basicamente, expressava a sua estranheza pelo facto de os bispos e cardeais deste país não terem ousado – em consonância com os valores cristãos – predicar sobre o nefando assassínio do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, sabendo-se que na prática e nos deveres da cultura cristã estará subjacente a hospitalidade em qualquer procedimento. Flávio Vara chega mesmo a exprobrar a atitude desses bispos e cardeais utilizando a expressão latina canes muti non volentes latrare. A expressão é forte, quase injuriosa e, certamente, nem todos os membros da Igreja merecem ser anatematizados desta forma, como nem todos poderão ser Camilos Torres. Para a próxima carta que o sr. Flávio Vara endereçar ao PÚBLICO utilizando latinismos, convirá traduzir ou explicar esses mesmos latinismos. Porque nem todos os leitores do PÚBLICO estudaram Latim. Língua morta (permanece bem viva) que tanta falta faz, por exemplo, nas áreas do Direito, da Filosofia ou da História.

António Cândido Miguéis, Vila Real