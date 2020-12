Faz-nos falta confrontar o nosso gosto com o gosto dos outros, até porque nos ajuda a apurar as nossas escolhas.

Se é daqueles que acham que o seu Spotify é melhor do que os outros, sujeite-o à avaliação blasé (mas divertida) da moçada do Pudding e verá que não se fica a rir. O teste chama-se How Bad Is Your Spotify? e parte do princípio, em vigor desde que a humanidade é humanidade, que não há inferno como o gosto musical dos outros: quaisquer outros.