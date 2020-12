Polícia investiga “paranóia” do bombista de Memphis com redes 5G

A explosão de uma bomba no centro da cidade norte-americana de Nashville, nas primeiras horas da manhã do dia de Natal, foi provocada pelo condutor de uma autocaravana que é também a única vítima mortal do atentado. Perante a ausência de motivos claros, a polícia está a tentar perceber se a explosão, que destruiu e danificou mais de 40 edifícios, incluindo um centro de transmissões da operadora AT&T, está relacionada com teorias da conspiração sobre a tecnologia 5G.