“Brexit”: Governo britânico avisa para ocorrência de perturbações nos primeiros dias do ano

O Governo britânico espera alguns “momentos conturbados” no início do ano, quando entra em vigor o acordo alcançado com a União Europeia para regular as relações entre o Reino Unido o bloco europeu.

Aprovado na véspera de Natal, após longos meses de negociações, o acordo evita um cenário de disrupção no transporte de bens e pessoas a partir de 1 de Janeiro 2021 – quando termina o período de transição do “Brexit”​ –, mas espera-se um período de alguma incerteza e confusão com as novas regras.

“Tenho a certeza de que irá haver momentos conturbados, mas estamos aqui para tentar tudo o que pudermos para suavizar o caminho”, afirmou esta segunda-feira o ministro britânico Michael Gove, numa entrevista à BBC.

A maior preocupação dos governantes britânicos está relacionada com as diferentes regras que se aplicam ao comércio com os países da União Europeia e também com o regime próprio da Irlanda do Norte. Gove disse que as empresas britânicas têm “muito pouco tempo” para se adaptar às novas regras.

“A natureza da nossa nova relação com a UE – fora do mercado único e da união aduaneira – significa que há mudanças práticas e procedimentais para as quais as empresas e os cidadãos necessitam de se preparar”, disse Gove. “Sabemos que irá haver alguma disrupção à medida que nos ajustamos a novas maneiras de fazer negócio com a UE, portanto é vital que tomemos as acções necessárias agora”, acrescentou.

Gove também deixou avisos para os viajantes britânicos que se encontrarem na UE no início do ano para contratarem seguros de viagem abrangentes, verificarem as tarifas de roaming, e assegurar-se que têm um passaporte válido por pelo menos seis meses.

O Parlamento britânico vai votar o texto do acordo na quarta-feira. As associações de pescadores receberam com críticas as novas disposições sobre as quotas de pesca em águas britânicas – vai haver um corte de 25% do acesso de barcos europeus, mas o sector queria que fosse de 60%. Este foi um dos assuntos que manteve o impasse nas negociações.

Os embaixadores da UE deram luz verde ao acordo esta segunda-feira, dando início ao processo formal de aprovação do texto do lado europeu.