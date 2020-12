Morreu a modelo britânica Stella Tenant aos 50 anos

Foi um dos principais rostos da moda britânica na década de 1990. Stella Tennant nasceu na aristocracia escocesa, era neta do 11.º duque de Devonshire, e morreu cinco dias após ter celebrado meio século de vida, no passado dia 22, anunciou a família, dias depois do sucedido. “Stella foi uma mulher maravilhosa e uma inspiração para todos nós. Ela fará muita falta”, declarou a família em comunicado.

Stella Tennant foi uma das modelos mais famosas numa época em que a sua aparência não convencional e andrógina a ajudou a entrar no mundo da moda. Fê-lo por acidente, confessou numa das primeiras entrevistas que deu. Foi o rosto da maison Chanel e apareceu nas capas de revistas de moda por todo o mundo.

A BBC citou um porta-voz da polícia que declarou que “não havia circunstâncias suspeitas” em torno da morte da ex-modelo. Longe da passerelle, Tennant deu a cara por uma campanha para reduzir o impacto ambiental da indústria da moda. “Vamos levar muito tempo para mudar nossos hábitos, mas acho que isso é obviamente um passo na direcção certa”, disse, o ano passado, ao Guardian.

Stella Tennant afastou-se da indústria da moda em 1998, quando engravidou pela primeira vez, regressando esporadicamente para filmar campanhas de roupas e desfilar, chegando a fazer campanhas com as filhas. A ex-modelo deixou quatro filhos — Marcel, Cecily, Jasmine e Iris, com idades entre os 22 e os 15 anos —, fruto do seu casamento com o fotógrafo francês David Lasnet, com quem esteve casada cerca de duas décadas. O casal estava separado desde o início do ano.