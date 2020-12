Covid-19: Querer ou não querer ser vacinado?

— Querer ou não querer ser vacinado com a vacina anti-covid?

Eis uma questão que me deixa estarrecida.

Não tem nada de filosófico, como o “Ser ou não ser”,

e não consigo compreender como é possível, na actual situação de arrastada pandemia à escala planetária, existir ainda alguma dúvida.

No dia 1 da vacinação no nosso país, a primeira pessoa a ser vacinada encheu-me de orgulho e boas recordações.

O Prof. Dr. António Sarmento, que há mais de 20 anos escolhi para abençoar a minha cartola amarela.

Dedicação, humanismo, altruísmo e competência foram os motivos porque o escolhi para padrinho de curso.

Foi um dos meus modelos para seguir em frente como médica.

Como seria de esperar, falou assertivamente:

“— Estou absolutamente tranquilo com a vacina... Confiante e optimista.”

“— E como qualquer cidadão, não corri atrás da vacina (...)

O risco não é zero, mas isso nunca é, como para qualquer medicação, ou vacina nova.”

Nas suas palavras serenas,

renovei forças para continuar a trabalhar vestida como astronauta,

até chegar a minha vez de ser vacinada.

Eu, e espero também, o maior número possível de pessoas,

pois só assim a pandemia nos vai dar tréguas.

É bom sinal que os dados recentes do barómetro de covid -19 da Escola Nacional de Saúde Pública indiquem que apenas 2% dos portugueses não queiram ser vacinados. Mas é preocupante que 65% ainda prefiram esperar, o que revela, segundo o estudo, falta de confiança.

Um dos principais motivos é o do costume: a desinformação.

Já escrevi que os doutorados em covid iriam entrar em extinção.

Infelizmente, e tal como ainda teremos longos meses de pandemia pela frente,

também estes seres que infestam as redes sociais, cheios de certezas absolutas, vão demorar a desaparecer.

Ainda mal aterravam os lotes em Portugal e já os doutorados opinavam sobre a vacina.

No padrão habitual dos donos da verdade, costuram mantas de retalhos com ressuscitados mitos sobre o perigo das vacinas em geral,

dissertam teorias alternativas sobre os motivos ocultos para a vacina ter surgido com uma alegada excessiva rapidez,

disseminam imagens de reacções vacinais,

e chegam ao cúmulo de preferirem ser imunizados pela infecção “natural” do que por uma “manhosa” vacina processada em laboratório.

E se muitos de nós não se deixam convencer por argumentos vazios e falaciosos, ocos e despropositados,

existem sempre os que, à cautela, ficam a matutar, porque não há fumo sem fogo.

Mas neste caso, sim, há muito fumo, fumo até demais e que começa a desoxigenar os cérebros de quem gostaria de encerrar o capítulo trágico da História humana que é a pandemia, esse sim o verdadeiro incêndio que tarda em se apagar.

Analogamente ao que se passa em época de eleições, estes 65% de portugueses com dúvidas, são uma espécie de abstencionistas que urge deixarem de o ser. Porque esta abstenção põe em causa a saúde de todos nós.

Se é um facto que teremos de aguardar pela nossa vez,

(vacinarem-nos todos ao mesmo tempo, não era logisticamente viável),

não vejo motivo para querer adiar esse momento.

Cada pessoa que se vacinar contra o coronavírus, está a proteger-se a si, e a evitar a transmissão para os outros.

Tão simples, quanto isto.

Então, para quê adiar?

Adiar a drástica redução de mortalidade causada pela covid, só possível com uma imunização massiva?

Adiar que os Profissionais de Saúde possam voltar a dedicar atenção plena às doenças não-covid?

Adiar a ida dos nossos filhos para as escolas, ​sem o sentimento de medo, ao qual até já se habituaram dada a enorme capacidade de adaptação das crianças e adolescentes?

Adiar a reconstrução da economia?

Adiar espalhar sorrisos?

Adiar o regresso dos abraços sem restrições?

Adiar celebrações, festas, concertos ao ar livre?

Adiar toda a liberdade que como portugueses tínhamos o privilégio de sentir, antes da pandemia?

Não adiamos já o suficiente, não colocamos em lista de espera para depois da pandemia um infindável número de coisas boas para fazer?

Intriga-me muito esta falta de confiança numa vacina,

aquela em que se deposita a verdadeira esperança

para podermos seguir em frente as nossas vidas.

Respiramos ar poluído,

a nossa alimentação está contaminada por pesticidas, hormonas e aditivos,

em nossas casas temos aparelhos eléctricos que podem entrar em curto-circuito e botijas de gás ou caldeiras que podem explodir,

podemos ser atropelados mal saímos à rua e nas estradas onde conduzimos,

o perigo espreita em cada esquina.

Para não falar em catástrofes naturais, cuja imprevisibilidade é inegável.

Vamos deixar de respirar, de nos alimentar, de ter luz eléctrica, aquecimento em casa ou de sair à rua por desconfiança ou medo?

O que falta a 65% dos portugueses para sentirem confiança na vacina?

Como podem sentir mais confiança em correrem o risco de serem infectados do que em serem vacinados?

Não é isto absurdo?

Já não vamos “todos ficar bem” porque muitos, infelizmente, já morreram.

As sequelas da infecção pelo coronavírus não são ainda completamente conhecidas.

Mas para que o máximo possível de pessoas “fique bem” é necessário que o maior número possível seja vacinado.

“— Deixar-se vacinar é uma enorme ajuda para a humanidade.”

As palavras sábias do meu padrinho de curso, o Prof. Dr. António Sarmento, depois de ser vacinado.

Que mais é preciso para confiar na vacina?