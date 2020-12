Natal em Praga, banho gelado no rio

Quase, quase nos 2ºC, a água estava "agradável e gelada como deve ser no Natal", como resumiu Vladimir Chmela, um dos nadadores que este sábado participou na tradição de nadar no rio Moldava e que lembra o banho de ano novo em vários pontos de Portugal: é o 74º ano do evento e nem a pandemia o interrompeu.

Dezenas de nadadores celebram a vida de Alfred Nikodém, uma espécie de guru da vida saudável e que iniciou a tradição em 1923 com mais seis camaradas.

Tudo correu como sempre, tirando que as rigorosas medidas de segurança, incluindo testes covid-19 para todos e uso obrigatório de máscara quando fora da água. "A parte pior foi o teste à covid, que foi um pouco doloroso", diria o nadador Vlamidir.

O mergulho natalício no rio antecedeu novo confinamento parcial: a República Checa entrou em recolhimento no domingo.