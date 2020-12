Sp. Braga goleia Boavista no Bessa e sobe ao pódio

Com dois erros infantis na primeira fase de construção, o Boavista hipotecou todas as possibilidades de obter um resultado positivo na estreia de Jesualdo Ferreira no Estádio do Bessa, caindo com estrondo aos pés do Sp. Braga (1-4), na 11.ª jornada.

Mesmo sem Castro e Galeno, os minhotos deixaram um sério aviso por Paulinho, logo aos 3 minutos, na sequência de um canto, desvalorizado pelos “axadrezados”, que, 30 segundos volvidos, ofereciam o primeiro dos três golos com que os minhotos fecharam a primeira meia hora. Paulinho aproveitou, a passe de Fransérgio, para ferir a “pantera”.

Uma lição mal assimilada e mais um erro que custou novo golo aos portuenses, de novo numa tentativa displicente de sair a jogar, que o Sp. Braga agradeceu e Iuri Medeiros aproveitou para transformar em golo (15') com um remate portentoso, sem hipóteses de defesa para Léo Jardim.

O descalabro boavisteiro poderia ter sido minimizado num canto em que Elis esteve na iminência de marcar. Mas o Sp. Braga, por Ricardo Horta, estava prestes a elevar a fasquia (26') e a reduzir praticamente a pó as esperanças dos locais.

Os minhotos estavam em noite de grande acerto, conseguindo uma assinalável eficácia, com três golos em seis ocasiões flagrantes, contrastando com o desatino dos avançados do Boavista, que até poderiam ter contribuído para um jogo electrizante, acabando por desperdiçar as três grandes oportunidades de golo criadas por Elis, Paulinho e Angel Gomes ainda na primeira metade.

Jesualdo Ferreira aproveitou o intervalo para tentar rectificar e evitar uma humilhação, trocando Nuno Santos e Yusupha por Ricardo Mangas e Benguché. O jogo do Boavista melhorou, mas continuava a ser o Sp. Braga a mostrar as garras, com Ricardo Horta e Paulinho a verem dois golos anulados.

Os “axadrezados” ainda reduziram, num canto em que Devenish se impôs no jogo aéreo (66’), mas em três minutos o Sp. Braga arrumava a questão, repondo a diferença por Ricardo Horta, já numa altura em que Carlos Carvalhal tinha que gerir o jogo e a lesão de Sequeira.

Já sem grandes ilusões relativamente à possibilidade de ainda ir a tempo de relançar a discussão do resultado, o Boavista acabou por render-se à maior dinâmica e dimensão do jogo do Sp. Braga. De resto, valeu Léo Jardim, com duas enormes intervenções, para evitar um desfecho ainda mais doloroso para os boavisteiros.