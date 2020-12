FC Porto com 11 andebolistas na convocatória de Portugal

O seleccionador português de andebol, Paulo Pereira, anunciou nesta segunda-feira a lista dos 22 convocados para o duplo compromisso com a Islândia, de qualificação para o Euro 2022, de onde sairão, “em princípio”, os 20 atletas para o Mundial 2021.

Desta lista, dominada pelo FC Porto, com 11 jogadores, deverá “nascer” a convocatória para o Campeonato do Mundo, que se realiza no Egipto, de 13 a 31 de Janeiro de 2021, e no qual Portugal integra o Grupo F, com Islândia, Marrocos e Argélia.

“Não sabemos, mas, em princípio, será”, disse Paulo Pereira, em conferência de imprensa virtual, quando questionado sobre se a lista de convocados seria similar à do Mundial, para o qual só podem ser chamados 20 atletas, pelo que dois terão de ser “riscados”.

Três jogos consecutivos com a Islândia - dois na qualificação para o Euro 2022, a 6 e 10 de Janeiro, e um na estreia no Mundial 2021, no dia 14 - obrigam a “distribuir as ideias” e “não aplicar todos os conteúdos no primeiro jogo”, realçou o técnico, admitindo que “o resultado do primeiro jogo vai ser fundamental e vai definir como abordar os seguintes”.

“Eles são uma equipa forte, vamos trabalhar para sermos melhores do que eles. Sentimos que podemos ser melhores e sabemos que ganhar só pode elevar o nosso valor. Sabemos que é uma equipa forte e que temos de fazer as coisas bem-feitas”, sublinhou.

Paulo Pereira explicou como decorrerá o estágio: “Está a decorrer na Maia, treinámos hoje de manhã. Vamos treinar à tarde e amanhã [terça-feira] fazemos uma sessão de manhã. No último dia, fazemos duas sessões e, entretanto, vamos a casa. Regressamos no dia 1 [de Janeiro de 2021] à noite, já em Matosinhos”.

O pivot Luís Frade, dos espanhóis do FC Barcelona, e o lateral Fábio Magalhães, do FC Porto, apenas se juntam à comitiva a partir de 2 de Janeiro, tendo sido chamados Tiago Sousa, do Avanca, e Salvador Salvador, do Sporting, que estarão no estágio entre 27 e 30 de Dezembro.

O “capitão” da equipa das “quinas”, Rui Silva, frisou a vontade de “manter o nível” alcançado após o sexto lugar no Euro 2020, a melhor participação portuguesa de sempre em fases finais, não sendo já “uma surpresa” aquilo que Portugal poderá fazer daqui para a frente.

“Todas as selecções evoluem defrontando as equipas mais fortes. O que fizemos no último ano fez com que evoluíssemos o patamar e o nível. Deixa de ser surpresa jogar numa grande competição e isso joga a nosso favor. Estamos preparados e focados para jogar a este nível”, expressou.

Lista de 22 convocados

Guarda-redes Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (Póvoa AC) e Gustavo Capdeville (Benfica).

Pontas Pedro Portela (Tremblay, Fra), Diogo Branquinho (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Leonel Fernandes (FC Porto).

Pivôs Tiago Sousa (Avanca), Victor Iturriza (FC Porto), Daymaro Salina (FC Porto), Alexis Borges (Montpellier, Fra) e Luís Frade (FC Barcelona, Esp).

Laterais Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), João Ferraz (Aarau, Sui), Bélone Moreira (Benfica), Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), André Gomes (FC Porto), Salvador Salvador (Sporting), Diogo Silva (FC Porto) e Fábio Magalhães (FC Porto).

Centrais Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto).