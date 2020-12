Covid-19: Seferovic e João Ferreira juntam-se à lista de infectados no Benfica

O defesa João Ferreira e o avançado Haris Seferovic tiveram resultados positivos no teste ao novo coronavírus, subindo para cinco o número de casos no plantel de futebol do Benfica no espaço de uma semana.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detectados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no futebol profissional. O defesa-direito João Ferreira e o avançado Haris Seferovic testaram positivo ao novo coronavírus”, informou o clube.

Na última semana, na véspera de defrontar o FC Porto na supertaça em Aveiro, o Benfica informou que o médio Pizzi e o director-geral Tiago Pinto tinham tido testes positivos, e já no sábado comunicou mais dois casos: o central Jardel e o avançado Gonçalo Ramos.